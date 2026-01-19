Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benigànim aplaza los actos de calle en honor a la Beata Inés

La despertá de l’Àurora y la procesión de la imagen de la Beata Inés, con los tradicionales Miracles, se llevarán a cabo el fin de semana del 24 y 25 de enero

Comisión de festeros y festeras de 2026 junto a la comunidad de agustinas descalzas

Comisión de festeros y festeras de 2026 junto a la comunidad de agustinas descalzas / Levante-EMV

Juan Antonio Boluda

Benigànim

No ha podido ser. La inminente llegada de la borrasca Harry parece que va a traer condiciones meteorológicas adversas y obliga a tomar una decisión consensuada por los festeros, Parroquia y el ayuntamiento, decidiendo posponer los actos cuyas celebraciones se realizan en la calle para el próximo fin de semana del 24 y 25 de enero.

Así pues, el miercoles 21 de enero se celebrará la fiesta litúrgica con las celebraciones de las misas de las 7 y las 8 de la mañana. A las 11:30 h la misa solemne pontifical presidida por el obispo auxiliar de Valencia Monseñor D. Fernando Enrique Ramón Casas y la presencia de autoridades, festeros y festeras se celebrará en el interior de la Iglesia de la Beata Inés, y por la tarde a las 18 h tendrá lugar un acto de devoción en la iglesia de la Beata con un canto de visperas y acción de gracias.

Será entonces el próximo fin de semana cuando se celebrarán los actos pospuestos a causa del temporal, los más multitudinarios y el sábado día 24 a las 20:30 horas cuando se prendera fuego a la tradicional hoguera, y el domingo día 25 de enero a las 4’30 de la madrugada la despertá de l’Àurora cantará sus coplas por las calles de Benigànim. A las 7 la despertá con “tronaors”, a las 8 misa de comunión, y a las 11:30 horas la solemne misa de Campaña en la plaza de la Beata Inés. A las 17:00 horas la procesión de la imagen de la Beata Inés, con las representaciones de los tradicionales Miracles. Tras la entrada con fuegos artificiales de la imagen a su iglesia se sortearan de los festeros y festeras para el 2027.

En 2017 y 2020 las celebraciones ya se tuvierón que posponer por el mismo motivo. Pero si nos sirve de consuelo y retrocedemos en los siglos, la historia nos indica que hace más de tres siglos -concretamente en 1696- fue un año muy lluvioso. Y tal día como un 21 de enero fallecía la Beata Inés envuelta de un inmenso temporal de lluvia y frio que destacan de torrenciales las biografías de la religiosa, tal fenómeno meteorológico no impidió que durante los 4 días que estuvo expuesto acudieran al convento miles de personas de todas clases y estados a manifestar los respetos de la venerable aclamándola como santa para su mayor gloria. Ni la lluvia y el mal tiempo impedirán tampoco este 2026 venerar a la Beata Inés en su día grande.

