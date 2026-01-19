Dos bocairentinas realizan una gira de conciertos con la Joven Orquesta Nacional de España

Mª Amparo Molina Molina y Elena Silvestre Asensio, naturales de Bocairent y miembros de la Associació Unió Musical Bocairent, han participado recientemente en una gira de conciertos con la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), una de las formaciones juveniles más prestigiosas del panorama musical estatal. Esta gira ha llevado a Mª Amparo, al clarinete, y a Elena, a la trompa, por escenarios de gran prestigio como el Auditorio Princesa Leonor de Zaragoza, el Palau de la Música de València y el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Elena Silvestre, a la trompa, con la JONDE / JONDE

Los conciertos, dirigidos por el reconocido maestro Jonathan Nott, han obtenido un gran éxito tanto de público como de crítica, poniendo de manifiesto el altísimo nivel artístico de la orquesta, así como la destacada presencia de músicos valencianos entre sus miembros. El programa, de elevada exigencia técnica y musical, incluyó la majestuosa "Sinfonía n.º 5" de Dimitri Shostakóvich, el "Vals Mefisto n.º 1" de Liszt y la obra contemporánea "Metalepsis" de Josep Planells.

Mª Amparo Molina con la JONDE / JONDE

El enorme talento y dedicación de estas dos jóvenes músicos les ha permitido entrar a formar parte de la JONDE, una orquesta donde las pruebas de acceso son especialmente exigentes, tanto por la dificultad técnica como por el elevado número de candidatos que se presentan, procedentes de todo el ámbito nacional.

Después de haber finalizado sus estudios superiores de música con las máximas calificaciones, las dos continúan su formación en Alemania, Mª Amparo cursando un máster de clarinete en el Hochschule für Musik and Darstellende Kunst de Frankfurt con la profesora Laura Ruiz Ferreres y Elena de trompa en la Hochschule für Musik de Freiburg con el profesor José Vicente Castelló.

Músicos de la Joven Orquesta Nacional de España en un concierto. . / JONDE

Sin duda, es un gran orgullo y todo un hito para Bocairent poder contar con dos representantes en la JONDE, además de un reconocimiento a la calidad de su tradición musical.