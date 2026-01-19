Una canasta a falta de dos segundos decide el partido entre el Valencia y el Puertollano celebrado en el Genovés

Una canasta a falta de dos segundos decidió el partido entre el ADIV Valencia y el BCR Puertollano de la liga de baloncesto en silla de ruedas, disputado el pasado fin de semana en el Genovés. Zabala dio la victoria al equipo castellanomanchego en la última jugada. El Puertollano se adjudicaba el triunfo por un ajustado 66-67.

Partido entre el ADIV Valencia y el Puertollano en el Genovés. / CB Genovés

En el pabellón del Genovés han jugado equipos como el Zalguiris Kaunas, Joventut de Badalona, València BC, Bayern de Munich, Real Madrid, Barça, o jugadores que han sido campeones del mundo y han jugado en la NBA, pero el que se vivió este pasado fin de semana en el Pabellón Paco Cabanes fue "de otra galaxia", afirman desde el CB Genovés, organizador de la cita. Dos equipos que se jugaban el liderado en la Primera División Nacional ofrecieron, posiblemente, uno de los mejores partidos de baloncesto en la localidad de La Costera. Un partido con un gran ritmo, una gran ejecución táctica y técnica y una igualdad que ha provocado que se decidirá en el último lanzamiento, recalcan. Un jugador experimentado cómo Zabala, del equipo de Puertollano, fue el que decantó el partido en favor de los castellanos por un tanteo de 66 a 67. Emoción hasta el final después de que ambos equipos alternaran el marcador durante los 40 minutos y que acciones puntuales decidieran la victoria para el equipo visitante.

Una jugada entre el ADIV y el Puertollano en el partido de baloncesto en silla de ruedas, en el Genovés. / CB Genovés

"Hoy el que ha ganado es el baloncesto, un paso más para generar experiencias en un pueblo que tiene como motor educativo este deporte", destacan desde el club. El CB Genovés, junto a Aspromivise y el equipo de ADIV, han provocado que un partido de este nivel se jugará en el Paco Cabanes. “Como club nos sentimos sobre todo satisfechos por ir cubriendo objetivos sobre todo formativos. Este partido es una muestra de lo que queremos ser como club y sobre todo de concienciarnos de la herramienta que tenemos por generar sinergias potentes. El baloncesto hace que entidades como Aspromivise, ADIV, el propio CB Genovés y en esta ocasión el BCR Puertollano se junten para trabajar en una misma línea, y los resultados son los que hemos podido ver durante los cuarenta minutos de partido. Un escalón más en una entidad que después de más de treinta años continúa con las mismas ganas de trabajar para generar experiencias como las de hoy”, comentaban desde el club al acabar el partido. “Además, queremos agradecer a ADIV por pensar en nuestro club para que partidos de este nivel se lleven al Genovés. Somos unos privilegiados y por eso nos sentimos en la obligación de continuar en esta línea formativa, generar un baloncesto para todas y para todos”. Un partido que pasará a la historia del club por el nivel exhibido y sobre todo por las vivencias compartidas en la pista, concluyen desde el CB Genovés.