El Consell licita el proyecto para desdoblar la ronda sur que Ontinyent reivindica desde hace 20 años

Después de dos décadas de reivindicaciones, comienza a vislumbrarse una solución a los problemas de congestión del tráfico y seguridad vial registrados en el principal acceso a Ontinyent.

La Conselleria de Infraestructuras ha licitado por 370.000 euros la redacción de dos proyectos enfocados a duplicar la calzada de la ronda sur, en la carretera CV-81, y a mejorar y remodelar una las intersecciones más controvertidas de este trazado, en la entrada a la Avenida Albaida a través de la zona de Mesta: un "punto negro" para los accidentes de tránsito en la ciudad.

La CV-81 comienza en el término municipal de Ontinyent, en la A-31, y da acceso a las poblaciones de Ontinyent, Bocairent, Beneixama, Banyeres de Mariola y Villena. En los primeros kilómetros de trazado circunvala la capital de la Vall d'Albaida, con una intensidad media de 22.185 vehículos diarios, según los últimos datos publicados. El primer tramo, de alrededor de 500 metros, se encuentra duplicado en la actualidad, así como un pequeño tramo cercano a la conexión con la carretera CV-660. Queda por duplicar un tramo de alrededor de 3,7 kilómetros, la variante de Ontinyent, entre la rotonda del parque de bomberos y la del polideportivo.

El pliego de condiciones de la obra contempla el desdoblamiento de la calzada de la CV-81 entre los puntos kilométricos 3+400 y 4+400, para una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, junto con la construcción de una rotonda y adaptación de los ramales del enlace en la citada entrada por Mesta.

La Vall d'Albaida ha sufrido históricamente un freno en su desarrollo debido a las deficiencias de accesibilidad existentes. La ronda sur de Ontinyent -donde se pretende actuar- constituye una vía de descongestión del tráfico interno urbano de esta ciudad. La duplicación del tramo redundará en este objetivo y permitirá que un volumen superior de tráfico rodado escoja esta vía frente a la opción de circular por el interior de la población, facilitando de esta manera una mejor coexistencia entre el tráfico peatonal y el rodado.

En el año 2008 ya se redactó un proyecto de duplicación de la ronda de Ontinyent en la CV-81, que nunca llegó a materializarse. Debido al tiempo transcurrido -durante el cual han cambiado la normativa, la realidad física y las necesidades- la Conselleria de Infraestructuras que encabeza el vicepresidente Vicente Martínez Mus ha planteado la redacción de un nuevo proyecto de construcción ajustado a los inconvenientes a resolver.

18 meses para la redacción

La planificación, con un tiempo estimado de redacción de 18 meses, deberá proponer distintas alternativas para satisfacer el objetivo principal de la actuación, que consiste en articular una nueva dotación viaria que aumente su capacidad actual, de forma que se reduzcan los tiempos de recorrido de los usuarios y disminuya el impacto de la cantidad de tráfico sobre los ciudadanos, tanto de la propia CV-81 como de la travesía la población.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha celebrado este lunes la noticia de la licitación. "Después de más de 20 años reivindicándolo, por primera vez hay dotación presupuestaria para redactar el proyecto de desdoblamiento en el tramo de 2,7 kilómetros entre la rotonda de los Bomberos hasta el desdoble donde comienza la rotonda del polideportivo". Según destaca Rodríguez, las obras darán solución al problema del acceso a Ontinyent desde la rotonda de Daniel Gil y mejorarán la entrada existente a través de Mesta que da acceso a la Avenida Albaida.

El plazo de las empresas interesadas para presentar ofertas culmina el 17 de febrero. "Esperamos que pronto pueda comenzar un trabajo que va a ser muy importante para dar más fluidez al tráfico", incide Rodríguez.