Intenta darse a la fuga tras colisionar contra un coche y acaba dentro del río en Canals

Ingerir bebidas alcohólicas y subirse al volante de un vehículo es la peor de las ideas y es un acto que puede causar todo tipo de daños, un acto de consecuencias imprevisibles. Tanto personales como económicos. Así ha ocurrido esta madrugada en Canals. La localidad ha vivido sus días grandes de las fiestas patronales, lo que conlleva una mayor presión humana. Y en este tipo de escenarios, a veces, se registran incidentes que podrían evitarse.

Un hombre observa el coche que acabó en el ríu Sants de Canals. / Levante-EMV

Así, un conductor protagonizó a las doce de la madrugada una concatenación de sucesos. Primero, colisionó contra un vehículo que estaba aparcado en la vía pública, ocasionando importantes daños en el utilitario de color azul. Luego, en vez de llamar a la Policía Local de Canals y dar parte de lo ocurrido, intentó abandonar el municipio a la carrera. Y acabó cayendo con su vehículo cayendo a un tramo del río Sants que discurre por la localidad de la Costera.

Las fuentes policiales consultadas confirman que recibieron varios avisos vecinales: "Una patrulla interceptó al conductor. Por suerte, no hay heridos de consideración. El hombre intentó abandonar el municipio tras causar danos importantes a otro coche estacionado. Se metió en la Avenida Valencia y acabó cayendo al río. Fue sometido a la prueba de alcohol y dio una tasa de 0,90; con lo que casi cuadruplicaba la cifra permitida por ley. Se han instruido diligencias por un delito contra la seguridad vial".