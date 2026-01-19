La Fundación Sonora, una gran oportunidad para el talento musical en Ontinyent

La Sala Gomis de Ontinyent acogió el pasado viernes el acto de presentación de la Fundación Sonora de la Comunitat Valenciana ante sponsors, instituciones y empresas colaboradoras. La entidad, nacida para asumir la gestión e impulsar la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent, ha sido descrita por el alcalde, Jorge Rodríguez, como "una gran oportunidad de futuro para el talento musical y educativo en Ontinyent”.

El acto sirvió para dar a conocer la nueva hoja de ruta de la Fundación Sonora, así como la programación artística de la temporada 2026 de citada orquesta.

En su intervención, Rodríguez, puso en valor la ilusión y la pasión como motores del proyecto, pero subrayó también que “la ilusión, por sí sola, no sería suficiente sin un apoyo económico e institucional firme”. En este sentido, destacó la implicación de Caixa Ontinyent, del Ayuntamiento de Ontinyent y de las empresas y entidades colaboradoras, que hacen posible el crecimiento de la orquesta y el cumplimiento de su vertiente educativa.

Rodríguez explicó que el paso del proyecto del ámbito de Cultura al de Educación responde a una decisión estratégica, alineada con la nueva etapa de la Fundación Sonora, con el objetivo de generar oportunidades reales para jóvenes músicos y talentos. El alcalde afirmó que la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent y la Fundación Sonora se han convertido en un motivo de orgullo colectivo, tanto por la calidad artística lograda como por la capacidad de ofrecer formación, creatividad y proyección cultural en la ciudad y en la comarca.

En el cierre institucional intervinieron también el presidente de Coeval, Javier Cabedo, y el presidente de Caixa Ontinyent, Pepe Pla. En su intervención, Cabedo señaló que, a pesar de que Coeval es una entidad sin ánimo de lucro, su papel en esta nueva etapa será el de generar sinergias, dar visibilidad al proyecto y facilitar la implicación de las empresas de la Vall d'Albaida, tanto en el apoyo cultural como en la vertiente formativa de la orquesta. Por su parte, el presidente de Caixa Ontinyent, Pepe Pla, reafirmó la apuesta de la entidad con la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent y con la nueva etapa encabezada por la Fundación Sonora, destacando que el apoyo a la música, la educación y la formación forma parte de la esencia de la obra social de Caja Ontinyent.

Proyección cultural y prestigio

Pla hizo también una reflexión sobre el valor del territorio y de los activos colectivos de Ontinyent y la comarca, señalando que, a menudo, “somos excesivamente críticos con nosotros mismos”. En este sentido, comparó la realidad de Ontinyent con la de otras grandes ciudades, poniendo de relieve que una ciudad de menos de 40.000 habitantes como Ontinyent cuenta con servicios educativos, sanitarios y sociales de gran calidad. En este marco, Pla señaló que proyectas como la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent y la Fundación Sonora contribuyen a reforzar todavía más la proyección cultural y el prestigio del territorio.

El presidente de la Fundación Sonora, Toni Revert, el vicepresidente, Lluis Muñoz, y el gerente, Genís Tornero, intervinieron para dar detalles de la nueva entidad, concebida como una estructura estable destinada a impulsar el desarrollo artístico, formativo y social de la orquesta, agradeciendo el apoyo de las instituciones públicas y privadas.

En el acto también se detallaron los cuatro programas de la temporada, que reflejan la evolución de la orquesta hacia una formación sinfónica, la presencia de solistas invitados y una apuesta por la diversidad estilística y la apertura a nuevos públicos. El acto incluyó también una experiencia sensorial que combinó música en directo y cata de vinos, con la participación de varios músicos de la orquesta y un maridaje guiado por el enólogo Pablo Calatayud.