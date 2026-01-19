Dos hombres propinan una brutal paliza a otro en l'Albereda de Xàtiva

Ocurrió el sábado, por la tarde-noche. Dos hombres de mediana edad propinaron una brutal paliza a otro en plena calle. El incidente tuvo lugar en uno de los extremos de l'Albereda de Xàtiva -cercano a la Plaça de la Bassa- y las imágenes de lo ocurrido se han viralizado tras ser compartidas en algunos perfiles de dudosa reputación -y muchos seguidores- en redes sociales.

Las fuentes oficiales consultadas por este periódico han confirmado que la Policía Local de Xàtiva recibió un aviso pasadas las nueve de la noche: "Una patrulla se acercó hasta el lugar de los hechos todos los implicados ya se habían ido". A su vez, las mismas fuentes añaden que "una vez personados en el lugar reseñado, los agentes observaron a una gran cantidad de gente manifestando a gritos que tres personas se habían peleado en la vía publica y que poco antes de la presencia policial dichas personas se habían marchado del lugar corriendo".

A su vez, la patrulla realizó varias rondas de vigilancia tras recabar información de la vestimenta que portaban los implicados y la dirección que habían tomado, sin resultado.

Imágenes viralizadas

Las imágenes sobre lo ocurrido han corrido como la pólvora en redes sociales. Así, en un vídeo ampliamente compartido se ve como primero se pelean dos hombres, aunque luego se suma otro a la trifulca. Uno de los implicados intenta al principio agredir al otro con una silla y falla en su cometido, recibiendo una notable cantidad de golpes. Luego, se suma otra persona y acaba propinando golpes con la misma silla. Se da la circunstancia de que los dos agresores llevan una sudadera similar, que parecer ser ropa de trabajo. El agredido, que acaba tendido en el sueldo, va vestido con ropa de tonos oscuros.

A su vez, en otro vídeo relacionado que se ha compartido bastante menos se puede ver como los dos hombres que se pelean al principio se encaran y se lanzan algún golpe sin éxito. Todo apunta a que este fue el inicio de los problemas, que acabaron en la pelea posterior.

Desde la Policía Nacional han confirmado a Levante-EMV que no actuaron en el incidente. De hecho, solamente tienen constancia de otra disputa registrada horas antes en la zona de la Plaza de Toros de Xàtiva que "no fue mayores y se solucionó con la presencia de la patrulla".

Tres coches de la Policía Local y una ambulancia fueron movilizados el pasado sábado hasta las inmediaciones de la Plaça del Mercat. / José Luis G. Llagües

Por otra parte, varios coches patrulla y un ambulancia fueron requeridos en las inmediaciones de la Plaça del Mercat tras registrarse otros incidentes. Testigos presenciales hablan de una "pelea entre varios jóvenes" y las fuentes oficiales también remiten a una caída de una señora, que fue trasladada en el vehículo sanitario. El debate sobre la seguridad y el ocio en las inmediaciones de la Plaça del Mercat se ha reabierto en las últimas semanas. Una vecina denunció las conductas de algunos usuarios de los locales, que realizan sus necesidades en la vía pública de forma recurrente. El Ayuntamiento ha emplazado a los responsables de los locales de ocio a una reunión para hallar soluciones a la problemática. Sobre la mesa está la posibilidad de contratar seguridad privada o instalar unos bañós móviles, entre otras propuestas.