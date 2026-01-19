El nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva, en el aire tras ocho años de gestiones

En 2018, el Ayuntamiento de Xàtiva adqurió a una entidad financiera el histórico convento de Santa Clara para transformar una parte del gran monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la nueva sede judicial de la demarcación.

La parcela correspondiente fue cedida en 2022 a la Generalitat, que un año más tarde adjudicó la redacción del proyecto delPalacio deJusticia a dos de los arquitectos más reputados de la Comunitat Valenciana, Carlos Campos y Ramón Esteve. La detallada planificación, que diseña un moderno edificio de nueva planta con una superficie aproximada de 4.900 metros cuadrados y nuevos servicios, lleva casi un lustro guardado en un cajón, sin avances notables.

Las obras —que precisan de una inversión de 25 millones euros— han aparecido consignadas desde hace cuatro años en los presupuestos de la administración autonómica y, en enero de 2025, el consistorio setabense concedió la licencia a la conselleria para iniciar los trabajos previos de demolición y arqueología. Sin embargo, Justicia pidió una prórroga de un año. La falta de actuaciones hasta la fecha ha abierto una ventana de incertidumbre sobre esta reivindicación histórica que debería poner fin a la precariedad con la que tienen que lidiar los operadores jurídicos y los usuarios en los actuales juzgados de la Plaça de la Trinitat.

Ubicación de la sede judicial prevista en Santa Clara, en una imagen del proyecto. / Levante-EMV

Hasta el momento, la Consellera de Justicia no se ha posicionado públicamente en contra de la ubicación de Santa Clara, pero tampoco ha dado fechas concretas y las dudas que alberga el departamento relativas al proyecto se han ido haciendo cada vez más evidentes, lo que a su vez ha alimentado la incerteza en el Ayuntamiento de Xàtiva en torno a la voluntad real de la Generalitat de darle continuidad. Una preocupación que el alcalde Roger Cerdà trasladó hace unos días al vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez. En un comunicado posterior a la reunión, la conselleria indicó que «se está trabajando en ofrecer una solución» para modernizar las instalaciones judiciales de Xàtiva, sin citar emplazamientos.

Reunión con los abogados

En diciembre, Nuria Martínez visitó la capital de la Costera —donde hace años tuvo su despacho de abogada, puesto que es deCanals—y se reunió con el colectivo de letrados. Según ha podido saber este diario, los profesionales le trasladaron los problemas de funcionalidad que a, su juicio, generaría la infraestructura en Santa Clara. Las diferentes voces de la abogacía de Xàtiva consultadas ponen especialmente el foco en la falta de aparcamiento, pero también en el tiempo que durarían las obras, en las posibles complicaciones en caso de hallazgos arqueológicos y en las dificultades que, según estos, podría conllevar el traslado de detenidos en jornadas de especial ebullición en la Avenida Selgas, epicentro de grandes acontecimientos como la Fira y entrada principal al complejo judicial. En el encuentro, se pidió valorar posibles alternativas en un clima de entendimiento con la consellera.

Recreación de la recepción del Palacio de Justicia de Xàtiva. / Levante-EMV

«Nos parece muy bien que el convento de Santa Clara se revitalice, pero no creemos que pueda transformarse en un edificio con la funcionalidad que necesitan unos juzgados con mucho trasiego de gente», sostiene el abogado Fernando Clemente. «El hecho de que la conselleria esté remodelando la fachada de la actual sede judicial nos hace pensar que la cosa va para largo, por eso pedimos que se valoren otras posibilidades aunque sea de manera provisional, porque los juzgados actuales dejan mucho que desear: no son accesibles, no cumplen con los requisitos de la nueva ley de modernización de la justicia y hay un colapso absoluto, con cada vez más litigiosidad», ahonda el letrado.

Falta de suelo público

El gobierno de Xàtiva, que esta semana se reunirá con la consellera para tratar la inversión, defiende en cambio que Santa Clara es el espacio idóneo para albergar la instalación, en un punto de conexión entre la parte nueva y la vieja de la ciudad. Desde el ejecutivo del PSPV y Xàtiva Unida consideran que tumbar la actuación prevista sería «un error histórico», mantienen que no hay alternativas de suelo público en la ciudad y rechazan la idea de sacar servicios clave como el judicial del casco antiguo porque contribuyen a dotarlo de vida y a frenar su abandono.

Fuentes municipales recalcan que el Palacio de Justicia será un edificio de nueva planta y consideran que las críticas obedecen a un desconocimiento del proyecto. El consistorio se abre a facilitar plazas a los operadores jurídicos en el parking público de la Glorieta y mantiene que se contempla un acceso trasero a los juzgados para los detenidos en caso de dificultades por la Albereda.