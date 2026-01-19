El Olímpic gana en Carcaixent y asciende a la tercera plaza

El CD Olímpic ha logrado una victoria por 1-2 ante la UD Carcaixent en el Estadi dels Quatre Camins, en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de la Lliga Comunitat – Grup Sud, disputado el pasado domingo Un triunfo que permite al conjunto de Xàtiva sumar tres puntos clave para situarse tercero en la clasificación, en puesto de promoción de ascenso a Tercera RFEF, y encadenar ocho partidos consecutivos de liga sin perder. Eldense B, Benidorm y Torrevieja empataron.

El equipo visitante se adelantó en el marcador en el minuto 28, cuando Víctor Atienza “Viti” abrió el marcador. Tras el descanso, el propio Viti volvió a ver puerta en el minuto 59, estableciendo el 0-2. En ese momento del partido, el Carcaixent dispuso de un penalti a su favor, pero no logró transformarlo, manteniéndose la ventaja del Olímpic. El conjunto local recortó distancias en el tramo final, con un gol de Sergi Aparicio en el minuto 84, sin que el resultado volviera a cambiar hasta el final.

Al término del encuentro, el entrenador del CD Olímpic, José Manuel Rueda, señaló que “el objetivo era claro y era conseguir los tres puntos” y mostró su satisfacción porque “el equipo ha competido muy bien”. El técnico reconoció que “ha habido fases del partido que yo creo que hemos podido matar muchísimo antes” y que “el no matar el partido nos ha hecho padecer los últimos minutos”.

Rueda destacó la dificultad del encuentro al afirmar que “sabíamos que el partido no iba a ser fácil, que iba a ser muy difícil”, y añadió que el equipo rival “nos iba a someter mucho, sobre todo con esos desplazamientos, jugando en campo contrario”. Aun así, subrayó que el Olímpic generó muchas llegadas: “han sido de los partidos que más ocasiones hemos creado” y “claras, en no haber matado el partido antes”.

El entrenador también puso en valor la actitud del grupo, señalando que “son síntomas de que el equipo está enchufado, estaba concentrado” y que “tenía en la cabeza que el objetivo era ganar los tres puntos”, mostrándose “contento con el rendimiento de los jugadores”. Sobre los cambios, explicó que “a Mullor lo hemos tenido que cambiar en la primera parte porque tenía algunas molestias” y “no hemos querido tampoco forzar mucho”.

En cuanto a la actuación individual de Víctor Atienza, Rueda resaltó que “al final ha salido, ha metido dos goles” y que “ha hecho un partido la verdad que muy bueno, con el trabajo de todo el equipo”. El técnico concluyó destacando el momento del equipo: “cerramos la semana en una posición en la que queríamos estar desde hace ya mucho tiempo” e insistió en que ahora “solo toca seguir manteniéndola”.

Benigànim y l’Olleria

El Benigànim sumó un punto ante el CDF Jávea, tras empatar 1-1 en el partido disputado el pasado sábado. Los visitantes se adelantaron en el minuto 14 con un gol de Godoy y el Benigànim empataba antes del descanso. En el minuto 28, Kevin Llario marcaba para los locales igualando el tanto visitante. En la segunda parte el partido se mantuvo igualado, pero sin acierto de cara a puerta por parte de ninguno de los dos equipos, dejando el resultado final en 1-1.

L’Olleria cayó 2-1 en su visita al CFUD Calpe, en un partido en el que los de la Vall d’Albaida conseguían adelantarse en el marcador con un gol de Gandia en el minuto 35. La alegría duró poco y los locales empataban antes del descanso. Tras una segunda parte igualada, a falta de tres minutos para el final, el Calpe marcaba para amarrar los tres puntos en casa. Con la derrota, l’Olleria desciende hasta el puesto 13, con 17 puntos, uno más que el Benigànim que marca los puestos de descenso.