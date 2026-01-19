Ontinyent busca dos intendentes para la Policía Local

El Ayuntamiento de Ontinyent publicó el pasado 7 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las bases que rigen la convocatoria de dos plazas de intendente para la Policía Local de la capital de la Vall d'Albaida. Según se especifica en la convocatoria, se trata de "dos plazas pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Policía Local y sus auxiliares, por el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna".

El plazo de presentación de solicitudes es diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», por lo que finalizará mañana.

Desde el consistorio confirman que "hay dos plazas vacantes, tanto en la relación de puestos de trabajo (Rpt) como en plantilla. Solo pueden salir por promoción interna, según marca la normativa".

La convocatoria tiene cierta relación con los plazos relacionados con la jubilación del actual comisario de la Policía Local de Ontinyent, Juan Serrano Muñoz, que tiene como fecha límite el mes de febrero de 2027. Una de las posibilidades para su sustitución es la provisión de un intendente que haga las funciones de responsable de la Policía Local, como ocurre en otros municipios.