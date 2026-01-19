Ontinyent busca dos intendentes para la Policía Local
Las vacantes, cuyo plazo de solicitudes finaliza el 21 de enero, se cubrirán por el método de "promoción interna" marcado por la ley
El actual comisario debe jubilarse antes de febrero de 2027
El Ayuntamiento de Ontinyent publicó el pasado 7 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las bases que rigen la convocatoria de dos plazas de intendente para la Policía Local de la capital de la Vall d'Albaida. Según se especifica en la convocatoria, se trata de "dos plazas pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Policía Local y sus auxiliares, por el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna".
El plazo de presentación de solicitudes es diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», por lo que finalizará mañana.
Desde el consistorio confirman que "hay dos plazas vacantes, tanto en la relación de puestos de trabajo (Rpt) como en plantilla. Solo pueden salir por promoción interna, según marca la normativa".
La convocatoria tiene cierta relación con los plazos relacionados con la jubilación del actual comisario de la Policía Local de Ontinyent, Juan Serrano Muñoz, que tiene como fecha límite el mes de febrero de 2027. Una de las posibilidades para su sustitución es la provisión de un intendente que haga las funciones de responsable de la Policía Local, como ocurre en otros municipios.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
- Fallece Celia Domínguez, emprendedora de Xàtiva y símbolo de la lucha contra los tumores raros
- Alfonso Novo (gerente de FGV): 'Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20
- La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: “Me planteo dejar la carrera”
- Frenan la instalación de una piscina 'turística' que pretendía sobrevolar una escoleta histórica en Patraix
- Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador
- Emergencias emite un aviso especial por temporal marítimo y lluvias partir del lunes
- El Pla de Quart, más de mil campos de fútbol y punto de partida de los parques inundables