Sanidad rectifica y modifica los turnos para que un médico pueda pasar consulta en Vallés

El departamento de Salud Xàtiva - Ontinyent, perteneciente de la conselleria de Sanidad, ha rectificado los horarios de consulta médica y los vecinos de Valles sí dispondrán del servicio en las próximas semanas. El pasado 15 de enero, el alcalde Juan José Sisternes denunció públicamente que había recibido una notificación por la que el pueblo se iba a quedar sin este servicio público por un plazo de 21 días debido a los descansos y libranzas de los profesionales.

Así, desde el consistorio han confirmado que hoy que "la coordinación médica del área ha comunicado que el médico pasará consulta médica en Vallés el día 29 de enero, en sustitución del 27 de enero, y el día 2 de febrero, en sustitución del 3 de febrero".

"Esta modificación responde a una reivindicación justa, básica y necesaria, conseguida gracias al esfuerzo y la implicación del conjunto del vecindario", exponen.

A su vez, desde el consistorio del pequeño municipio de 160 habitantes apuntan que "se reafirma nuestro compromiso firme con la defensa de los intereses de Vallés y, muy especialmente, con la atención adecuada a los vecinos, con una atención prioritaria a los colectivos más vulnerables. Nuestro pueblo merece un trato digno y equitativo, en igualdad de condiciones con el resto de municipios".

"Así mismo, se continuará reivindicando una atención médica de al menos dos días en la semana, de acuerdo con la población del municipio, y se velará porque el servicio se preste con la frecuencia que corresponde", apostillan.