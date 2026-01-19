Sanidad rectifica y modifica los turnos para que un médico pueda pasar consulta en Vallés
El consistorio celebra los cambios adoptados, que permitirán a los vecinos contar con consulta médica los días 29 de enero y 2 de febrero
El departamento de Salud Xàtiva - Ontinyent, perteneciente de la conselleria de Sanidad, ha rectificado los horarios de consulta médica y los vecinos de Valles sí dispondrán del servicio en las próximas semanas. El pasado 15 de enero, el alcalde Juan José Sisternes denunció públicamente que había recibido una notificación por la que el pueblo se iba a quedar sin este servicio público por un plazo de 21 días debido a los descansos y libranzas de los profesionales.
Así, desde el consistorio han confirmado que hoy que "la coordinación médica del área ha comunicado que el médico pasará consulta médica en Vallés el día 29 de enero, en sustitución del 27 de enero, y el día 2 de febrero, en sustitución del 3 de febrero".
"Esta modificación responde a una reivindicación justa, básica y necesaria, conseguida gracias al esfuerzo y la implicación del conjunto del vecindario", exponen.
A su vez, desde el consistorio del pequeño municipio de 160 habitantes apuntan que "se reafirma nuestro compromiso firme con la defensa de los intereses de Vallés y, muy especialmente, con la atención adecuada a los vecinos, con una atención prioritaria a los colectivos más vulnerables. Nuestro pueblo merece un trato digno y equitativo, en igualdad de condiciones con el resto de municipios".
"Así mismo, se continuará reivindicando una atención médica de al menos dos días en la semana, de acuerdo con la población del municipio, y se velará porque el servicio se preste con la frecuencia que corresponde", apostillan.
- La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
- Fallece Celia Domínguez, emprendedora de Xàtiva y símbolo de la lucha contra los tumores raros
- Alfonso Novo (gerente de FGV): 'Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20
- La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: “Me planteo dejar la carrera”
- Frenan la instalación de una piscina 'turística' que pretendía sobrevolar una escoleta histórica en Patraix
- Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador
- Emergencias emite un aviso especial por temporal marítimo y lluvias partir del lunes
- El Pla de Quart, más de mil campos de fútbol y punto de partida de los parques inundables