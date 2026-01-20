El Ayuntamiento de Xàtiva desmiente al Consell: "Santa Clara es el sitio idóneo para el Palacio de Justicia"

El Ayuntamiento de Xàtiva ha desmentido a la conselleria de Justicia y el actual equipo de gobierno niega "haber alcanzado ningún acuerdo respecto a un cambio de ubicación para el futuro Palacio de Justicia de la ciudad". "El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y la primera teniente de alcalde, Amor Amorós, han mantenido hoy una reunión con la consellera de Justicia, Nuria Martínez, en la que se les ha trasladado que esta infraestructura no se construirá en el emplazamiento del Convento de Santa Clara, la opción que había sido trabajada, planificada y defendida institucionalmente durante los últimos años", exponen desde el consistorio.

Así, desde el gobierno municipal se ha calificado esta decisión como "un error histórico e incomprensible, ya que supone invalidar casi una década de trabajo técnico, administrativo y político llevado a cabo por el Ayuntamiento de Xàtiva y la propia Conselleria, con el objetivo de dotar a la ciudad y a su partido judicial de una sede judicial moderna, digna y funcional".

"Cabe recordar que en el año 2018 el Ayuntamiento de Xàtiva adquirió el Convento de Santa Clara, un conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con la voluntad de destinar una parte del complejo a la nueva sede judicial. Posteriormente, en 2021, la parcela correspondiente fue cedida a la Conselleria de Justicia, cumpliendo todos los requisitos necesarios para hacer viable el proyecto. Desde ese momento, el proyecto y la responsabilidad de su ejecución pasaron a manos del ente autonómico", prosiguen.

Las mismas fuentes municipales añaden que "en 2023, la propia Generalitat adjudicó la redacción del proyecto del nuevo Palacio de Justicia a dos de los arquitectos más prestigiosos de la Comunitat Valenciana, Carlos Campos y Ramón Esteve, quienes diseñaron un edificio de nueva planta, moderno e integrado en el entorno, con una superficie aproximada de 4.900 metros cuadrados y todos los servicios necesarios para acabar con la precariedad actual. Pese a ello, esta planificación detallada llevaba cerca de cinco años guardada en un cajón, sin avances reales·.

Y recuerdan que "las obras, con una inversión prevista de 25 millones de euros, habían sido consignadas durante cuatro ejercicios consecutivos en los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Además, en enero de 2025, el Ayuntamiento de Xàtiva concedió la licencia de obras a la Conselleria de Justicia para iniciar los trabajos previos de demolición y arqueología". "Lejos de activar el proyecto, la Conselleria solicitó una prórroga de un año y, hasta hoy, no se había ejecutado ninguna actuación. Esta falta de movimientos había generado una creciente incertidumbre sobre una infraestructura clave que debería poner fin a las deficientes condiciones de los actuales juzgados de la plaza de la Trinitat, tanto para los profesionales de la justicia como para la ciudadanía usuaria del servicio", comentan.

"Aunque hasta ahora la consellera de Justicia no se había posicionado públicamente en contra del emplazamiento de Santa Clara, tampoco ha ofrecido nunca fechas concretas ni compromisos firmes, y las dudas expresadas por su departamento han ido aumentando con el paso del tiempo. El alcalde, Roger Cerdà, trasladó la pasada semana su preocupación al vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez", argumentan desde el Ayuntamiento.

A su vez, aseguran que "la Conselleria argumenta prensa que la ubicación que se había consensuado no resultaba accesible, cuando en realidad esta iba a situarse en la Avenida de Selgas —una de las arterias principales de la ciudad que cuenta con todos los servicios necesarios y transporte público— mediante un edificio de nueva planta. Otro de los problemas mencionados ha sido la falta de aparcamiento en la zona para los trabajadores y el personal de este servicio". "En este sentido, el Ayuntamiento ya ofreció a la consellera Nuria Martínez plazas de aparcamiento en el parking de República Argentina, a pocos metros de este edificio. Estas cuestiones ya fueron analizadas y aceptadas en 2017, cuando se empezó a trabajar conjuntamente con la Generalitat para ejecutar este proyecto", exponen.

Desde el gobierno municipal de Xàtiva —formado por el PSPV-PSOE y Xàtiva Unida— se defiende "con rotundidad que Santa Clara es el emplazamiento idóneo para el nuevo Palacio de Justicia, en un punto estratégico de conexión entre la ciudad histórica y la ciudad moderna, con todas las especificaciones necesarias en materia de accesibilidad y eficiencia". "Asimismo, se considera que descartar esta ubicación es «un error histórico», ya que no existen alternativas de suelo público disponibles con las mismas garantías y porque sacar servicios públicos esenciales del centro histórico favorece su despoblación y degradación, en lugar de revitalizarlo", apuntan.

«La decisión de la Conselleria de Justicia es absolutamente incomprensible, ya que el proyecto previsto en los terrenos anexos al Convento de Santa Clara es un proyecto viable y técnicamente impecable. Por tanto, estamos ante una decisión política tomada por la consellera del Partido Popular, Nuria Martínez», ha expresado el alcalde Roger Cerdà, quien ha remarcado que «esta decisión va en contra de los intereses de Xàtiva, ya que pretende sacar del centro de la ciudad un servicio esencial como es la justicia, construyendo un nuevo edificio en el polígono, a las afueras de Xàtiva, en lugar de aprovechar para poner en valor un entorno patrimonial como es el casco antiguo de la ciudad».

Cerdà también ha puesto de manifiesto que esta decisión «supondrá además una pérdida clara para el sector servicios de nuestra ciudad, ya que bares, cafeterías y comercios verán reducida su clientela como consecuencia de que este servicio no esté en el centro de la ciudad». "Asimismo, la decisión supondrá una incomodidad para los vecinos y vecinas y para los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, ya que tendrán que buscar un transporte alternativo y, sobre todo, priorizar el uso del transporte privado", prosigue. «En definitiva, lo que realmente ocurre es que la Generalitat Valenciana ha decidido no invertir 25 millones de euros en nuestra ciudad y continuar con su política de desprecio hacia Xàtiva, que viene desarrollando durante los últimos tres años desde que gobierna el Partido Popular en la Generalitat Valenciana».

"La decisión de la Conselleria de Justicia condena a este proyecto esencial para la ciudad a la incertidumbre durante los próximos años. El gobierno municipal reitera su firme compromiso con la defensa de los intereses de Xàtiva y del conjunto del partido judicial, y continuará reclamando con determinación un nuevo Palacio de Justicia digno, moderno y viable, basado en el respeto institucional y en el trabajo ya realizado", apostillan.