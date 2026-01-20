El CN La Costera logra 31 podios en el Campeonato Autonómico Máster de Invierno
El club de Canals consigue la gesta pese a no disponer de piscina cubierta en su localidad
La nadadora Kristina Emilova fulmina tres récords autonómicos en las pruebas de braza y deja nuevas marcas para la historia de la natación valenciana
El Club Natació La Costera, con sede en Canals, consiguió 31 podios en el Campeonato Autonómico Máster de Invierno, disputado el pasado fin de semana en la piscina olímpica de Castelló de la Plana, donde la nadadora del club Kristina Emilova se erigió en la gran protagonista, batiendo tres récords autonómicos en las pruebas de braza. El CN La Costera ha conseguido la gesta a pesar de la falta de piscina cubierta en su localidad, Canals, lo que obliga a los deportistas de la entidad a desplazarse diariamente a Xàtiva para realizar los entrenamientos.
El club desplazó 22 nadadores al Campeonato Autonómico, destacando Kristina Emilova, que hizo valer su experiencia a nivel nacional para fulminar tres récords autonómicos en las pruebas de braza, dejando nuevas marcas que "ya son historia de la natación valenciana", remarcan desde el club canalense. En 50 metros braza hizo un tiempo de 34.53; en 100 braza, 1:14.84; y en 200 braza, 2:44.31.
El CN La Costera también destacó en las pruebas de relevos, donde también pulverizaron récords autonómicos, especialmente en el 4x50 estilos mixto, en el que Marco Aldabe, Raquel Gadea, Laia Garrido (entrenadora del CNC) y Víctor Cabanes (entrenador del CNC), establecieron un registro de 1:57.98. En 4x50 libre masculino, Víctor Cabanes, José Luis Carrión, Carlos Rivera y Marco Aldabe hicieron un tiempo de 1:35.27. Y en 4x50 estilos masculino, Aldabe, Ferran Cano, Carrión y Rivera completaron la prueba en 1:46.33. Además, Inma Mollà sumó dos medallas en la categoría de +65.
El CN La Costera afirma que estos resultados evidencian que "la natación de nuestra tierra tiene nombre propio y un espíritu de superación inquebrantable. El CN La Costera, club que lleva con orgullo el ADN de Canals y que se curte diariamente en los entrenamientos de Xàtiva, capital de la Costera, ante la falta de piscina cubierta en su sede propia". Subrayan la "gesta histórica" conseguida en el Campeonato Autonómico Máster de Invierno, un resultado que "ha sido un hito en eficiencia y productividad deportiva: 31 podios que sitúan a la entidad en la élite regional", y añaden que el club "ha defendido a la comarca frente a los 45 clubes más potentes de la Comunitat Valenciana". También ponen de manifiesto que la nadadora Kristina Emilova "se consagró como la gran figura del campeonato".
El club de Canals asegura que "más allá de los metales y los récords, el verdadero triunfo del CN La Costera reside en su unidad. Los 22 nadadores que se desplazaron a Castelló forman un bloque. El club ha querido ensalzar no solo a quienes subieron al podio, sino a cada uno de los integrantes de la expedición que batieron sus marcas personales y sumaron puntos vitales. Su esfuerzo diario en la piscina, es el motor que empuja a los campeones; sin el empuje de todo el grupo, los récords no serían posibles", afirman. Concluyen que "el núcleo de natación de La Costera es imparable" y que "la ausencia de piscina cubierta en Canals no ha sido un obstáculo, sino un motor de superación".
