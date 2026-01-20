Compromís presenta un plan con 10 propuestas para impulsar la vivienda en Ontinyent

El portavoz del grupo municipal Compromís per Ontinyent, Nico Calabuig, presentó este lunes en rueda de prensa “Ontinyent, casa teua”, una propuesta de estrategia municipal para impulsar el acceso a la vivienda y la revitalización de los barrios de Ontinyent.

El plan sitúa el acceso a la vivienda como un eje fundamental y transversal de la gestión municipal, que se vincula a otros ámbitos como la Universidad, la juventud, la sostenibilidad, las oportunidades de emancipación, la fijación de población, la rehabilitación de viviendas, la revitalización de los barrios, las ayudas e incentivos, y el desarrollo de un nuevo modelo de ciudad. Esta estrategia tendrá como primer paso la presentación de una moción al Pleno Municipal de enero, con un total de diez propuestas para situar la vivienda como prioridad.

En palabras del portavoz valencianista, Nico Calabuig, “arrancamos el año haciendo pública una de nuestras propuestas clave para la transformación de Ontinyent, que es afrontar y trabajar con realismo, ambición y creatividad el acceso en la vivienda. Ontinyent no es ajena a las dificultades para encontrar una vivienda digna y asequible para todas las personas. Este reto interpela todas las administraciones, también el Ayuntamiento. Pero las iniciativas del gobierno de Ens Uneix están siendo muy escasas y repetitivas en este sentido hasta ahora. Por eso nace ‘Ontinyent, casa teua’, como una estrategia valiente, amplia y centrada en el interés general de la ciudad, que sitúe la vivienda pública como una prioridad fundamental, y también como una herramienta para la revitalización y transformación de Ontinyent”.

“El primer impacto de esta iniciativa es la presentación de una moción al Pleno Ordinario de enero del Ayuntamiento de Ontinyent, por la implementación de una estrategia municipal de acceso a la vivienda. En ella planteamos diez actuaciones, que se podrían estudiar como embrión de una estrategia completa que impulse el acceso a la vivienda en Ontinyent. El objetivo es dar respuesta a retos como hacer de Ontinyent una ciudad verdaderamente universitaria sin desequilibrar el mercado de la vivienda, retener y atraer población joven, recuperar los barrios, y caminar hacia una ciudad más compacta y sostenible. Todo esto, ejerciendo, como administración pública más próxima a la ciudadanía, un papel de defensa de la vivienda como un derecho fundamental y no como un elemento de especulación”, ha apuntado Calabuig.

La moción propone crear un Servicio municipal de mediación para el alquiler, que ponga en contacto a las personas propietarias y las arrendatarias, fomente el alquiler asequible y tenga al Ayuntamiento como intermediario. "También proponemos bonificaciones en tributos municipales para 2027, del 50% en el IBI de las viviendas puestas en alquiler social, y del 95% del ICIO para obras de mejora y rehabilitación de las viviendas puestas a disposición del Servicio de mediación. Además, planteamos recargos en los impuestos municipales a los grandes tenedores con más de tres viviendas vacías, rebajando la cifra actual, para desincentivar conductas que favorezcan la especulación”.

Nuevo modelo de rehabilitación

“También insistimos en el desarrollo de un nuevo modelo de rehabilitación, ambicioso y bien calendarizado, para regenerar diferentes zonas de Ontinyent de forma ordenada. Este modelo tiene que estudiar nuevas medidas de apoyo económico a las rehabilitaciones e introducir refuerzos de personal y ajustes de funciones en la Oficina Técnica. También hay que avanzar en la construcción de vivienda pública municipal, destinando un porcentaje anual en el Presupuesto Municipal para financiar actuaciones, y desarrollando proyectos que puedan financiarse con subvenciones otras administraciones. Además, proponemos movilizar recursos para que el Ayuntamiento compre pisos, con fondos propios o subvenciones, para ampliar el parque de vivienda pública municipal de una forma ágil”, ha expuesto Calabuig.

El jefe de la oposición pide que se negocien todas las fórmulas para conseguir la cesión al Ayuntamiento de las viviendas que tiene la Sareb en Ontinyent, y sumarlas al parque público. "Asimismo, planteamos que, de cara a construir vivienda nueva, se priocicen terrenos resultantes de la demolición de antiguas construcciones degradadas, para conseguir una ciudad compacta y ordenada. También pedimos que se agilice la apertura de las viviendas de la Casa del Delme, para aumentar las posibilidades de alquiler asequible en Ontinyent. Y, por último, proponemos crear un Observatorio municipal de la Vivienda, que aglutine datos actualizados del parque inmobiliario de Ontinyent, permita la elaboración de informes y propuestas, y establezca una coordinación con los Servicios Sociales municipales”.

“Hemos trabajado esta moción de una manera completa y ambiciosa, contemplando propuestas diversas que son perfectamente realizables con voluntad política. Esperamos contar con el voto favorable de toda la corporación, y especialmente de la mayoría absoluta de Ens Uneix. Hace falta unidad y trabajo conjunto para responder al reto de la vivienda en Ontinyent. Confiamos en la aprobación de esta propuesta, y si el actual gobierno no se la creyera, seremos nosotros quien la haremos posible desde el próximo gobierno municipal”, ha concluido Nico Calabuig.