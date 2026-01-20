Un diseñador setabense compone el cartel de la batalla de Almansa

Ocurrió el 25 de abril de 1707. Y es una fecha muy recordada -y denostada- por los valencianos. La batalla de Almansa fue decisiva en la campaña militar que causó la pérdida de los fueros, la pérdida del autogobierno valenciano. Una contienda en la que también se tuvo que lamentar la crema de Xàtiva en junio de 1707. Han pasado 319 años, pero la historia no ha sido olvidada. De hecho, en la sabiduría popular permanece el recuerdo de lo sufrido: " Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança".

El Ayuntamiento de Almansa coordina desde hace una recreación histórica del conflicto. Y se da la circunstancia de que este año la obra que ha ganado el concurso para la elección anual del cartel ha sido realizado por el diseñador Sergio Iborra, nacido en Xàtiva. Un setabense ha diseñado el cartel de la batalla de Almansa.

Así lo han desde el Ayuntamiento de la localidad albaceteña. La presentación oficial de la obra ganadora tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Almansa, en un acto institucional en el que participaron el concejal de Cultura, Borja López; la alcaldesa Pilar Callado; y el presidente de la Asociación 1707 Almansa Histórica, Manuel Olaya; y el propio autor del cartel, Sergio Iborra, ganador del concurso.

"La edición de 2026 conmemorará el 319 aniversario de la histórica contienda y consolidará, una vez más, a Almansa como un referente en el ámbito de las recreaciones históricas. En este marco, el concurso para elegir la imagen oficial del evento ha registrado una destacada participación, con un total de 61 propuestas procedentes de diferentes puntos de España y de México", explican desde el consistorio.

"El jurado, compuesto por siete especialistas en artes gráficas, turismo y recreación histórica, evaluó los trabajos atendiendo a criterios de calidad artística, capacidad divulgativa y fidelidad histórica. Tras el proceso de selección, la obra ganadora resultó ser la realizada por Sergio Iborra Colomer, vecino de Xàtiva. Durante el acto, el concejal de Cultura y la alcaldesa de Almansa, agradecieron el trabajo del jurado y subrayaran el alto nivel de participación alcanzado, destacando además el nuevo formato del certamen, que permite la presentación de obras por vía telemática. Esta modalidad, señaló, ha facilitado una mayor apertura del concurso y ha favorecido la llegada de propuestas más variadas", prosiguen.

Consultado por Levante-EMV, el diseñador se ha mostrado exultante por el resultado del concurso: "Me ha hecho mucha ilusión ganar, porque además de lo que significa para un setabense la Batalla de Almansa tengo grandes amigos allí y han sido muchas las felicitaciones que he recibido. Además, me pone especialmente contento que se han presentado 61 obras y que hayan escogido la mía significa que se valora mi trabajo".

El diseñador Sergio Iborra cuenta con una amplia experiencia en concursos de este tipo, sobre todo en festejos como las Fallas. Una trayectoria no exenta de polémica, ya que en enero de 2024 se hizo público que había ganado los concursos de las fiestas josefinas de Alzira y Sagunt con dos carteles parecidos.