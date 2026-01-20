Educación rechaza reconocer como formación del profesorado unas jornadas de memoria democrática en Xàtiva

Por segundo año consecutivo, la Conselleria de Educación ha rechazado reconocer como formación para el profesorado las Jornadas sobre Historia, Educación y Memoria que organiza el Ayuntamiento de Xàtiva los días 27 y 28 de marzo con el apoyo de la Xarxa Educació i Memòria (Xeim-PV) y la delegación de Memoria Democrática de la Diputación de Valencia.

El cuerpo central de esta actividad de vocación formativa está dedicado a la transición a la democracia, con la intervención de profesores como Juan Sisinio Pérez Garzón, catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad de Castilla-La Mancha; Vicent Flor, doctor en Sociología por la Universitat de València; Borja Ribera, doctor en Historia Contemporánea por la Universitat de València; Héctor Maravall, abogado laboralista en los despachos de Comisiones Obreras de Madrid el 1971 o Javier Tébar Hurtado, profesor titular de Historia Contemporánea por la Universitat de Barcelona. También asistirán mujeres de los movimientos sociales antifranquistas de la década de los 60 y 70.

Las jornadas fueron reconocidas para la formación del profesorado en 2024, pero no en 2025 y tampoco en 2026. Según defiende el comité organizador, la petición a la conselleria para que homologara el ciclo de ponencias se basaba en su interés científico y en la actualización de contenidos para el profesorado.

Ley de "concordia"

Los organizadores invocan diferentes puntos del ordenamiento jurídico que regulan el derecho a la educación y la verdad, como el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el objetivo 16 de la Agenda 2030 o los artículos 6 y 14 de la actual Lomloe. Indican igualmente que la ley de Memoria Democrática de 2022 "establece obligaciones para los poderes públicos en este sentido (artículos 43 y 44)". "Aun así, nuevamente, la administración valenciana ha decidido no validar esta actividad formativa, sin aportar ningún tipo de justificación", inciden en un comunicado.

Desde el comité organizador atribuyen la decisión de no incluir las jornadas dentro de la formación permanente del profesorado al "reiterado negacionismo de la administración valenciana en relación con la memoria democrática". Y citan como ejemplo otras jornadas o congresos como los de Gandia, Cullera o la Vall d'Uixó que han seguido el mismo camino. Los organizadores critican también "el mantenimiento de una ley mal llamada de concordia, abiertamente reaccionaria y contraria al conocimiento científico. Mientras, de la formación del profesorado ha desaparecido cualquier contenido relacionado con esta cuestión", zanjan. .