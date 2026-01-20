Un error penaliza a Sofía Rodríguez en la prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm

La ciclista de Ontinyent Sofía Rodríguez terminó en el puesto 30, a poco más de tres minutos de la ganadora, Lucinda Brand, en la prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026, disputada el pasado domingo en Benidorm. La ontinyentina cometió un error que le penalizó en la clasificación. La componente del equipo Nesta comentó a Levante-EMV que “he sufrido ese fallo, donde he perdido algo de tiempo, y me ha relegado muchas posiciones atrás. Me hubiese gustado haber terminado arriba, y más ante mi gente, pero un error se paga muy caro en el ciclocross".

Un ciclista de las comarcas en la prueba de ciclocross en Benidorm. / Levante-EMV

Sofía Rodríguez, Asier Ortega, Andreu Sansaloni y Aitor Selva fueron los ciclistas comarcales que disputaron este pasado fin de semana la prueba mundialista de ciclocross en Benidorm. El ciclista de Xàtiva Asier Ortega, que competía por primera vez en una Copa del Mundo, no tuvo un gran día y ya en la primera vuelta sufría una caída que le obligó retirarse, ya que se rompió el dedo de la mano.

En la jornada del sábado se disputaron la carrera de cadetes, donde hubo dos ciclistas de las comarcas centrales enrolados en el Club Ciclista Ontinyent. Aitor Selva terminó en el puesto 35, mientras que Andreu Sansaloni se clasificó en el puesto 39. Una carrera bastante dura donde los corredores valencianos no están habituados a esta clase de circuitos.