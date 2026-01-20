Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: Tragedia en AdamuzAccidente trenes CórdobaVíctimas Iryo - AlviaCaseta municipal AdamuzERTE FordMarejada ciclónicaTiempo C. ValencianaTemperaturas ValenciaGanador La PrimitivaSan Vicente Mártir
instagramlinkedin

Un error penaliza a Sofía Rodríguez en la prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm

La ciclista de Ontinyent sufrió un fallo que le hizo perder tiempo y la relegó al puesto 30 de la clasificación

Sofía Rodríguez, en la prueba de la Copa del Mundo de Ciclcocross en Benidorm.

Sofía Rodríguez, en la prueba de la Copa del Mundo de Ciclcocross en Benidorm. / Levante-EMV

Jesús Sansaloni

Ontinyent

La ciclista de Ontinyent Sofía Rodríguez terminó en el puesto 30, a poco más de tres minutos de la ganadora, Lucinda Brand, en la prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026, disputada el pasado domingo en Benidorm. La ontinyentina cometió un error que le penalizó en la clasificación. La componente del equipo Nesta comentó a Levante-EMV que “he sufrido ese fallo, donde he perdido algo de tiempo, y me ha relegado muchas posiciones atrás. Me hubiese gustado haber terminado arriba, y más ante mi gente, pero un error se paga muy caro en el ciclocross".

Un ciclista de las comarcas en la prueba de ciclocross en Benidorm.

Un ciclista de las comarcas en la prueba de ciclocross en Benidorm. / Levante-EMV

Sofía Rodríguez, Asier Ortega, Andreu Sansaloni y Aitor Selva fueron los ciclistas comarcales que disputaron este pasado fin de semana la prueba mundialista de ciclocross en Benidorm. El ciclista de Xàtiva Asier Ortega, que competía por primera vez en una Copa del Mundo, no tuvo un gran día y ya en la primera vuelta sufría una caída que le obligó retirarse, ya que se rompió el dedo de la mano.

Noticias relacionadas y más

Un ciclista de las comarcas en la prueba de ciclocross en Benidorm.

Un ciclista de las comarcas en la prueba de ciclocross en Benidorm. / Levante-EMV

En la jornada del sábado se disputaron la carrera de cadetes, donde hubo dos ciclistas de las comarcas centrales enrolados en el Club Ciclista Ontinyent. Aitor Selva terminó en el puesto 35, mientras que Andreu Sansaloni se clasificó en el puesto 39. Una carrera bastante dura donde los corredores valencianos no están habituados a esta clase de circuitos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los trabajadores de Ford tendrán que devolver hasta en cuatro nóminas lo cobrado dos veces por el ERTE
  2. La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
  3. Una valenciana de 85 años, entre los desaparecidos del Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba)
  4. Dos valencianas, entre los desaparecidos del Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba)
  5. La Generalitat incorpora el azul 'senyera' a su logo frente al rojo corporativo de 1984
  6. Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador
  7. Los tres móviles del asesor de Mazón: uno reseteado, otro perdido y el tercero sin los datos clave de la dana
  8. El Consell hubiera tenido superávit 11 de los últimos 14 años con el modelo que ahora rechaza el PP

Compromís presenta un plan con 10 propuestas para impulsar la vivienda en Ontinyent

Compromís presenta un plan con 10 propuestas para impulsar la vivienda en Ontinyent

Siete detenidos por el robo masivo de cobre en polígonos de Ontinyent, Montaverner y l'Olleria

Siete detenidos por el robo masivo de cobre en polígonos de Ontinyent, Montaverner y l'Olleria

Victoria contundente por 3-0 del Xàtiva Voleibol masculino contra el Almería

Victoria contundente por 3-0 del Xàtiva Voleibol masculino contra el Almería

Un error penaliza a Sofía Rodríguez en la prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm

Ontinyent busca dos intendentes para la Policía Local

Ontinyent busca dos intendentes para la Policía Local

Educación rechaza reconocer como formación del profesorado unas jornadas de memoria democrática en Xàtiva

Educación rechaza reconocer como formación del profesorado unas jornadas de memoria democrática en Xàtiva

Amics de la Costera declara desierto el premio de investigación Al-Xātibī

Amics de la Costera declara desierto el premio de investigación Al-Xātibī

Sanidad rectifica y modifica los turnos para que un médico pueda pasar consulta en Vallés

Tracking Pixel Contents