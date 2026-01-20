El Hivern Jove 2026 de Ontinyent llega con más de una docena de actividades

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la concejalía de Juventud, ha presentado la programación “Hivern Jove 2026”, una propuesta que incluye más de una docena de actividades durante el primer trimestre del año, que combina acciones formativas, culturales y de ocio saludable para jóvenes de entre 12 y 30 años. El regidor de Juventud, Àlex Borrell, explicaba que “presentamos una programación para este trimestre donde continuamos apostando por la formación y las actividades de entretenimiento y de ocio para la juventud de Ontinyent, con talleres de todo tipo en el Espacio Joven, un espacio seguro y de participación”. Borrell destacaba el papel central de este equipamiento municipal como punto de encuentro y dinamización juvenil.

Entre las actividades más destacadas de la programación se encuentra el curso gratuito de actuación frente a la cámara, que se iniciará en el mes de febrero y se extenderá hasta julio en el Espacio Joven. Este curso contará con la participación de Connectors Series, jóvenes de Ontinyent que están triunfando en Prime Amazon con la serie “Lo que sea por vosotras”. Según Borrell, se trata de “una oportunidad única para que la juventud pueda formarse de la mano de profesionales del sector audiovisual con una experiencia real y próxima”.

La programación de “Hivern Jove 2026” incluye también propuestas culturales como la visita guiada a la exposición del Museo Textil “Tráfico de modas”, así como actividades lúdicas y festivas como la discomóvil de Carnestoltes, que tendrá lugar el sábado 14 de febrero en la Glorieta. El regidor animaba “a toda la juventud de Ontinyent a acudir disfrazada y participar de una fiesta pensada para compartir y disfrutar del espacio público”.

Otras actividades previstas son talleres de batucada, una jornada de gaming, espacios de ideas y un ciclo de conciertos jóvenes que se pondrá en marcha a finales de marzo en el patio del Espacio Joven, con un micro abierto para dar visibilidad al talento emergente local y una actuación musical posterior.

La programación también incorpora acciones de sensibilización y educación en valores, especialmente con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En colaboración con la concejalía de Igualdad, se llevarán a cabo talleres sobre presión estética y grassofobia en los centros educativos de secundaria, así como la exposición “La bellesa imposada”, que podrá visitarse en la Casa de Cultura Palau de los Barons de Santa Bàrbara.

Además, el programa incluye un viaje a la nieve a la estación de Javalambre el sábado 7 de marzo, una actividad muy demandada en ediciones anteriores, que completa una oferta diversa pensada para diferentes intereses y edades dentro del colectivo juvenil. Àlex Borrell destacaba “el interés de una programación con un carácter eminentemente práctico, con una gran cantidad de talleres, pero también otras acciones culturales y formativas”, y animaba a los y las jóvenes “a participar de una programación extensa en la cual hemos tenido en cuenta las ideas y sugerencias recibidas”.

Desde la concejalía de Juventud se invita a toda la juventud ontinyentina a participar activamente de “Hivern Jove 2026”, recordando que la mayoría de las actividades son gratuitas, a pesar de que en algunos casos será necesaria la inscripción previa. Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse enviando un correo electrónico a joventut@ontinyent.es, acudiendo presencialmente al Espacio Joven (calle Juan XXIII, 10, bajo) o telefoneando al 600 838 350.