Las mejores raquetas del tenis valenciano se citan en el Club Camp Bixquert
La Federación de tenis de la Comunitat Valenciana elige las instalaciones de Xàtiva para acoger el 50 aniversario de su campeonato autonómico, que lleva el nombre de Juan Carlos Ferrero
La próxima edición del campeonato absoluto de tenis de la Comunitat Valenciana, el trofeo Juan Carlos Ferrero, se celebrará en las pistas del club de Camp Bixquert de Xàtiva, en sus modalidades de simples y dobles, tanto en la categoría masculina como femenina.
El torneo llevará, un año más, el nombre del tenista ontinyentí, en reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación con los clubs de tenis valencianos. La Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana celebrará así el 50 aniversario de su campeonato autonómico, premiando el esfuerzo realizado por el club setabense, que ya en la Gala del Tenis de la Comunidad, celebrada el pasado mes, consiguió dos reconocimientos por equipos y seis individuales.
El Trofeo Carlos Ferrero es la cita más prestigiosa del calendario de la FTCV, sirviendo de trampolín y consagración para la élite del tenis valenciano en su lucha por abrirse camino en el ranking profesional de tenistas.
Dulce momento de la entidad
Ahora, el Club de Camp Bixquert, cederá sus pistas, para que compitan del 24 al 30 de enero, las mejores raquetas del tenis valenciano. Ello es reflejo del dulce momento que atraviesa la entidad, no sólo por la calidad de sus instalaciones, que permite acoger competiciones al más alto nivel, sino también por el éxito de una escuela, que está fabricando tenistas, a tener en cuenta en este tipo de torneos.
Las eliminatorias previas se jugarán el próximo fin de semana, y el cuadro final, se disputará a partir del lunes. El jueves, 29 de enero, tendrán lugar las finales de dobles, a partir de las 17.30 horas, y el viernes, 30 del mismo mes, con el mismo horario, las de simples. Xàtiva, se convertirá por unos días en epicentro del tenis valenciano, abierto a todos los públicos, que deseen disfrutar de esta modalidad deportiva.
- Los trabajadores de Ford tendrán que devolver hasta en cuatro nóminas lo cobrado dos veces por el ERTE
- La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
- Una valenciana de 85 años, entre los desaparecidos del Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba)
- Dos valencianas, entre los desaparecidos del Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba)
- La Generalitat incorpora el azul 'senyera' a su logo frente al rojo corporativo de 1984
- Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador
- Los tres móviles del asesor de Mazón: uno reseteado, otro perdido y el tercero sin los datos clave de la dana
- La nueva estación de Torrent ya tiene ubicación