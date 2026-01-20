Las mejores raquetas del tenis valenciano se citan en el Club Camp Bixquert

La próxima edición del campeonato absoluto de tenis de la Comunitat Valenciana, el trofeo Juan Carlos Ferrero, se celebrará en las pistas del club de Camp Bixquert de Xàtiva, en sus modalidades de simples y dobles, tanto en la categoría masculina como femenina.

El torneo llevará, un año más, el nombre del tenista ontinyentí, en reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación con los clubs de tenis valencianos. La Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana celebrará así el 50 aniversario de su campeonato autonómico, premiando el esfuerzo realizado por el club setabense, que ya en la Gala del Tenis de la Comunidad, celebrada el pasado mes, consiguió dos reconocimientos por equipos y seis individuales.

El Trofeo Carlos Ferrero es la cita más prestigiosa del calendario de la FTCV, sirviendo de trampolín y consagración para la élite del tenis valenciano en su lucha por abrirse camino en el ranking profesional de tenistas.

El cartel de la competición. / Levante-EMV

Dulce momento de la entidad

Ahora, el Club de Camp Bixquert, cederá sus pistas, para que compitan del 24 al 30 de enero, las mejores raquetas del tenis valenciano. Ello es reflejo del dulce momento que atraviesa la entidad, no sólo por la calidad de sus instalaciones, que permite acoger competiciones al más alto nivel, sino también por el éxito de una escuela, que está fabricando tenistas, a tener en cuenta en este tipo de torneos.

Las eliminatorias previas se jugarán el próximo fin de semana, y el cuadro final, se disputará a partir del lunes. El jueves, 29 de enero, tendrán lugar las finales de dobles, a partir de las 17.30 horas, y el viernes, 30 del mismo mes, con el mismo horario, las de simples. Xàtiva, se convertirá por unos días en epicentro del tenis valenciano, abierto a todos los públicos, que deseen disfrutar de esta modalidad deportiva.