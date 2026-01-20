El Natació Xàtiva se alza con siete medallas en el Autonómico Master

El Club Natació Xàtiva consiguió siete medallas en el VI Campeonato Autonómico Master de la Comunitat Valenciana, celebrado el pasado fin de semana en la piscina municipal La Sagrera de Castelló de la Plana. El club setabense se alzó con un oro, dos platas y cuatro bronces en la cita deportiva que reunió a 942 nadadores pertenecientes a 45 clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV) y de otras federaciones.

La nadadora setabense Pilar García se colgó la medalla de oro en la prueba de 50 metros mariposa y sumó otros dos metales, de plata, en los 100 metros estilos, y de bronce, en la prueba de 50 metros mariposa.

Nati Rodríguez logró la medalla de bronce en la prueba de 100 m braza; el mismo metal que consiguió Maica Santana en los 200 metros braza. Sofía Andrés consiguió la plata en la prueba de 200 metros braza; y en la de 50 metros mariposa logró la medalla de bronce.

En la prueba de relevos de 4X50 m libres mixto, el equipo formado por Fernando Casesnoves, Pilar García, Sofía Andrés y Pepe Barberá quedó en la treceava posición. Por el CN Xàtiva también participaron en el Campeonato Autonómico Master los nadadores Andrea Domingo, Vanesa Soriano, Adela Casesnoves, Ricard Soriano y Olivier Martínez. Los masters del Club Natació Xàtiva compitieron en diversas pruebas individuales en las distintas categorías masters logrando unos buenos resultados.