Ontinyent entrega los distintivos a las primeras 20 empresas adheridas al Club de Producte MOS

El Ayuntamiento de Ontinyent celebró el lunes en el Museo del Textil el acto de entrega de los distintivos a las primeras 20 empresas adheridas al Club de Producte MOS, una apuesta del ayuntamiento para reforzar la identidad gastronómica del municipio y proyectarla dentro de su modelo turístico y de promoción económica. A través de esta marca, se pretende agrupar establecimientos y empresas que compartan criterios de calidad y apuesta por el producto local, generando así una oferta diferenciada tanto para la ciudadanía como para las personas visitantes.

El acto contó con la participación del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez; la regidora de Turismo, Maria José Alhambra; y la regidora de Promoción Económica y vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, así como del personal técnico que ha trabajado en el desarrollo del proyecto y de las empresas distinguidas. Durante el acontecimiento se hizo entrega de los distintivos identificativos a las 20 primeras empresas adheridas, que acreditan su pertenencia al Club de Producte MOS y su adhesión a los valores que representa la marca.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, felicitó a las empresas distinguidas y puso en valor la evolución que ha vivido la ciudad en los últimos años en materia gastronómica. Rodríguez recordaba que Ontinyent ha pasado “de tener dos o tres locales con cierto renombre a contar ya con 20 espacios gastronómicos, bares, restaurantes, comercios o bodegas como los que estáis aquí”, un hecho que, según indicaba, es "motivo de orgullo colectivo". El alcalde subrayaba también que Ontinyent "empieza a sonar como referente gastronómico", con establecimientos capaces de atraer público de la comarca y de fuera de ella. En este sentido, señalaba la importancia de aglutinar la oferta alrededor de una marca común como MOS, que actúe como garantía de calidad y ayude a continuar posicionando la ciudad. “Desde el ayuntamiento vamos a estar a vuestro lado en este camino, con el objetivo que Ontinyent sea conocida por muchas cosas, pero también por su gastronomía”, concluía.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, remarcaba la importancia del proyecto desde el punto de vista de la dinamización económica, señalando que “desde el primer momento pensamos que teníamos que estar promocionando nuestra economía, porque en definitiva lo que estamos haciendo es dinamizarla gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo del día a día”, afirmaba, subrayando que el sector gastronómico y comercial es fundamental para la creación de ocupación y para hacer de Ontinyent una ciudad atractiva para vivir. Enguix incidía también en el posicionamiento de la ciudad en diferentes ámbitos, destacando que “podemos sentirnos orgullosos de cómo Ontinyent está en el foco de atención en sectores como el textil, la universidad, el comercio y también la gastronomía”, y animaba a las empresas a "continuar trabajando conjuntamente para que MOS se consolide como una marca de referencia en la comarca, la provincia y el conjunto de la Comunitat Valenciana".

En cuanto a la regidora de Turismo, Maria José Alhambra destacaba que “Ontinyent tiene claro que tiene que apostar por su gastronomía, por su comercio y por sus artesanos, y MOS, de alguna manera, recoge todo esto”. Según explicaba, "el turismo es un ámbito estratégico para la ciudad, y la gastronomía es fundamental para diferenciarse como destino". “Mediante MOS hemos puesto en valor el producto de kilómetro cero y el producto de nuestra zona. Con el Club MOS lo que queremos es que la gente sienta que pertenece a un grupo, y que desde fuera, cuando alguien entre en un establecimiento y vea el distintivo, sepa que tiene detrás una garantía de calidad”, señalaba.

La nueva web de MOS, mosontinyent.com, también será una herramienta destacada para la difusión del proyecto, puesto que permite dar visibilidad a las empresas adheridas, explicar los valores del Club de Producto y servir de plataforma de promoción tanto a nivel local como externo. Todo este trabajo tendrá esta semana un escaparate destacado en Fitur, donde Ontinyent presentará el Club de Producte MOS como uno de los principales elementos de su estrategia turística y de proyección exterior.