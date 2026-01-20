Siete detenidos por robar cobre en polígonos de Ontinyent, Montaverner y l'Olleria
El cable sustraído pertenecía al alumbrado público de áreas industriales y de una empresa de la capital de la Vall, y los daños ocasionados ascienden a 231.000 euros
La Guardia Civil ha detenido a siete personas por el robo del cableado de cobre del alumbrado público de polígonos industriales de Montaverner y l’Olleria. También sustrajeron el cobre y el cableado eléctrico de una empresa de Ontinyent. La investigación se inició tras la denuncia por robo de cable de cobre de las farolas ubicadas en el polígono industrial del municipio de Montaverner. Además, los agentes pudieron determinar la participación de las mismas personas en otros robos de las mismas características ocurridos, posteriormente, en l’Olleria, Ontinyent y Montaverner.
Así pues, el equipo ROCA de Xàtiva, encargado de la investigación, difundió la información a otros equipos ROCA de la Comunitat Valenciana para tratar de identificar y localizar a los autores. Tras realizar distintas gestiones, el equipo Roca de Xàtiva, en colaboración con el equipo ROCA de Ibi (Alicante) identificó a los siete implicados en los robos. Además, los autores ya habían participado en hechos de similares características en municipios de la comarca de La Vall d’Albaida en el año 2025.
El modus operandi consistía en levantar las arquetas de los polígonos industriales y cortar el cable. Posteriormente, ataban el cable a un coche, tiraban de él hasta extraerlo en su totalidad y lo cargaban en el vehículo con el fin de venderlo.
Por estos hechos han sido detenidos 6 hombres de 21,32,36,40,42 y 52 años y una mujer de 32 años, todos de nacionalidad española. Se les atribuyen cinco delitos de robo con fuerza y uno de pertenencia a organización criminal.
El coste de la reposición del cobre y reparación de los daños ocasionados asciende a un total de 231.000 euros. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del equipo ROCA de Xàtiva en colaboración con el equipo ROCA de Ibi. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ontinyent.
