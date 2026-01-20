Victoria contundente por 3-0 del Xàtiva Voleibol masculino contra el Almería

La última jornada para los equipos de categorías nacionales del Club voleibol Xàtiva se saldó con la victoria importante del Familycash Xàtiva de superliga2 masculina (liga de plata española) contra el Mintonette de Almería por 3-0 (25-21/25-20/25-18), un rival directo en la clasificación. El Ahora Vóley Xàtiva de primera división nacional femenina luchó lo indecible, pero no consiguió puntuar contra uno de los favoritos Mayurqa Vóley Palma Anaya y cedieron por 1-3 (20-25/19-25/25-10/16-25), aunque disputaron un tercer set antológico.

Jugadores del Xàtiva Voleibol masculino en el partido. / Club Voleibol Xàtiva

En el partido de superliga 2 masculina, el pabellón de voleibol setabense registró una buena entrada de público para ver un partido muy importante para los de Xàtiva, que jugaron contra el cuarto clasificado y rival directo en la clasificación: Mintonette de Almería, una tabla en la que los de Xàtiva son ahora sextos. Los de Borja Reyes y Daniel Mata salieron al campo muy concentrados sabiendo de la importancia del encuentro, que en su primer set permaneció bastante igualado hasta el punto 10, a partir de ese momento los de Xàtiva fueron tomando ventaja hasta el 15-11, obligando al tiempo muerto del Almería. Los visitantes consiguieron apretar el marcador con 22-20, con un buen juego, y esta vez serían los locales los que solicitaron el tiempo muerto. Los setabenses hicieron los deberes en los momentos finales, y consiguieron ganar por 25-21. En la segunda manga los de Xàtiva salieron en tromba desde la primera jugada y con 6-2 a favor obligaron a solicitar tiempo muerto al conjunto andaluz. Los de Xàtiva presionaron en saque y el Almería tuvo que arriesgar, lo que provocaba errores no forzados. Con 15-9 la sensación de control por parte del conjunto setabense era evidente, lo que les permitió jugar con una mayor tranquilidad. El Almería luchaba lo indecible, pero los setabenses estaban muy sólidos y supieron gestionar la ventaja hasta el final, imponiéndose por 25-20. El encuentro se ponía muy favorable para los locales con 2-0 a favor. El tercer set transcurrió muy igualado, los almerienses no se resignaban a irse de vacío, los de Xàtiva también apretaban lo indecible en ataque y bloqueo, y el marcador lo demostraba (11-10). Una serie de errores del Almería y de aciertos del Xàtiva, desequilibró la balanza en 14-11, y obligaba al tiempo muerto de los andaluces. Los de Xàtiva consiguieron mantener la ventaja e incluso lograron aumentarla poco a poco (22-17), lo que les permitió jugar con mayor comodidad y dejando sentenciado prácticamente el encuentro, que finalmente ganaban por 25-18, obteniendo los tres puntos en juego.

Por el Xàtiva jugaron: Pablo Pérez, Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolás Herencia, Germán Llorens, Rubén Martínez, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure, Even Gómez y Alejandro Ferrando. Los máximos anotadores, por el Xàtiva, fueron Guillem García (11), Pablo Pérez (11) y Héctor Sala (10). Los de Xàtiva viajarán en una doble jornada con largo desplazamiento: El sábado 24 se enfrentarán a las 18:30 al Marbella (Málaga) en el Pabellón Antonio Serrano Lima; y el domingo 25, viajan a Almendralejo (Extremadura), a las 13 horas en el Pabellón San Roque.

En Primera División nacional femenina, el Ahora Vóley Xàtiva tenía una papeleta complicada, se enfrentaban al Mayurqa Voley Palma Anaya, uno de los favoritos del grupo. Los técnicos Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay plantearon el partido para salir a luchar desde el principio y tratar de imponer el ritmo en el encuentro, pero se encontraron en el primer set con un conjunto balear sólido, que aprovechó los primeros errores en ataque del Xàtiva (0-4). En un gran esfuerzo, las locales trataron de recuperarse y ajustaron el marcador a 10-12, con buenos momentos de juego. Las visitantes siguieron con su ritmo de juego y volvieron a incrementar la ventaja a 13-18, lo que obligaba al tiempo muerto del Xàtiva. Una gran presión en ataque por parte de las mallorquinas cerraba el parcial 20-25. La segunda manga también comenzaba con errores no forzados de las de Xàtiva, la clave contra estos equipos superiores es empezar muy bien, y frente a un Palma imparable en ataque (5-14), poco podía hacerse. Los técnicos de Xàtiva tuvieron que volver a solicitar tiempo muerto. Las setabenses lucharon lo indecible para reducir la diferencia (14-20), pero no tuvieron la continuidad necesaria en su juego para contrarrestar a las rivales, que seguían jugando muy bien. Las mallorquinas ganaron por 19-25, tomando ventaja. A las de Xàtiva les estaba costando más de la cuenta entrar en el partido con garantías. Cambiaba el panorama radicalmente en el tercer set, las de Xàtiva entraron en tromba, presionando en saque y ataque. Con 5-1 obligaron al tiempo muerto mallorquín, y la ventaja fue aumentando (10-2), las de Xàtiva impusieron su ritmo en el partido, estaban imparables. Las mallorquinas tuvieron que arriesgar, pero cometieron numerosos errores, y las de Xàtiva consiguieron un resultado inusual a su favor (25-10). La clave estaba en seguir con ese ritmo en el cuarto set, pero las de Xàtiva erraron algunos saques (5-7), no se podía regalar nada si querían forzar el tie-break. Las visitantes lucharon lo indecible y con 6-10 obligaron el tiempo muerto del Xàtiva. Las setabenses volvieron a arriesgar, y del 7-14 recortaron la diferencia hasta el 13-15, obligando previamente al tiempo muerto mallorquín, y creando sensación de que las de Xàtiva todavía podían igualar (15-17). Un error de ataque local y un punto directo del Mallorca provocaron el segundo tiempo muerto de Xàtiva (15-19). Una diferencia que ya no se pudo superar, debido al buen hacer visitante, las mallorquinas no perdonaron y consiguieron ir sumando hasta el final (18-25).

Por el Xàtiva jugaron: Sandra Martínez, Taina Ferrer, Alison Quintin, Martina Ponzinibbio, Joaquina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Alejandra Bolinches, Mara Alcocel, Ariadna Juan y Martina Valor. Las de Xàtiva viajarán a Tarragona el próximo sábado para disputar la tercera jornada contra el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona a las 16 horas.

Resultados de las categorías de base

En la primera división juvenil femenina, victoria del Ahora Vóley Xàtiva en la cancha del Sant Joan d'Alacant por 1-3, en un encuentro igualado. Jornada de descanso del conjunto junior masculino de la primera división. Victoria clara en la segunda división senior femenina del Xàtiva por 3-0 frente al Thunder Silla en encuentro disputado el domingo. Jornada de descanso del conjunto Juvenil femenino del Xàtiva en la segunda división autonómica.

En los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en la modalidad máxima de Iniciación al Rendimiento, victoria en la primera división cadete femenina del Xàtiva en la cancha de Real de Gandia por 0-3. Derrota en la primera división cadete masculina del Xàtiva voleibol por 0-3 contra el Fabraquer de Campello con parciales muy igualados. Derrotas en la primera división infantil femenina en Gandia por 3-1, con un cuarto set de infarto por 26-24 para las locales. Tampoco pudieron los infantiles masculinos de la primera división, el Dental Carralero Xàtiva, con el Paterna, que finalmente venció por 3-0. Descanso en la segunda división infantil femenino. Victoria clara en la tercera división cadete femenina del Xàtiva, que ganaba por 3-0 al CV Catarroja.