Amor Amorós acusa a Justicia de condenar a Xàtiva a "10 o 20 años sin nuevos juzgados"

Xàtiva Unida ha criticado este miércoles la decisión de la Conselleria de Justicia de cancelar el proyecto de alojar la nueva sede judicial del partido judicial de Xàtiva en el antiguo convento de Santa Clara. Desde la formación defienden que el edificio de nueva planta comprometido por la Generalitat hace dos legislaturas "fue diseñado por un equipo de arquitectos de primer nivel de València, pensado para cumplir escrupulosamente toda la normativa de accesibilidad y adaptado a las necesidades reales de un servicio público fundamental como es la Justicia para dinamizar toda la zona".

Según esta formación, cada objeción que planteó la consellera en la reunión del martes "encontró una respuesta y una solución" por parte del ayuntamiento, lo que, a su juicio, "deja claro que el problema no era técnico, sino político". "La realidad es que la Generalitat no quiere ejecutar un proyecto impulsado por otros gobiernos. Y así volvemos al viejo y rancio dilema de la política más estéril: aquello que hacen unos lo deshacen los otros, aunque sea bueno, aunque sea necesario para los setabenses y setabenses, aunque nos haga la vida más fácil", sostienen desde Xàtiva Unida en un comunicado.

"Nosotros no compartimos esta visión. Creemos que las buenas ideas no tienen color político y que, cuando un proyecto es positivo para la ciudad, hay que sacarlo adelante venga de donde venga. Gobernar es hacer y construir, no borrar por el simple hecho de quien lo propuso", inciden. "Estamos hablando de una inversión de más de 25 millones de euros que habría supuesto una auténtica revitalización del núcleo histórico de Xàtiva. Una inversión que se añadía al museo dedicado a Raimon y a la compra y rehabilitación de casas antiguas para nueva vivienda. Todo un proyecto de ciudad que, desgraciadamente, ha sido eliminado o paralizado por el Partido Popular", continúan.

"Una ciudad compacta que mira a su patrimonio"

"Xàtiva no es Alzira, ni Gandia, ni Ontinyent. Nuestro modelo es el de una ciudad compacta, que mira de cara a su principal patrimonio: su historia y su núcleo antiguo. Un espacio que tiene que ser vivo, dinámico y habitado, y que solo se puede revitalizar con inversión pública y con una apuesta clara por parte de las instituciones", mantienen desde Xàtiva Unida.

La portavoz de esta formación, Amor Amorós, asegura que "la consellera de Justicia acabó reconociendo que el bloqueo del nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva no es un problema técnico, sino una decisión política, a pesar de tratarse de un proyecto trabajado durante años, con todas las garantías de accesibilidad y con soluciones a todas las objeciones planteadas”. Según Amorós, “la Generalitat está dispuesta a condenar Xàtiva a 10 o 20 años más sin un nuevo juzgado, renunciando así a una inversión de más de 25 millones de euros clave para la revitalización del núcleo histórico”. Y ha concluido que “gobernar es construir ciudad y pensar en el bien común, no borrar proyectos por partidismo”.