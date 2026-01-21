Benigànim honra a la Beata Inés

La localidad de Benigànim está inmersa en los tradicionales actos en honor a la Beata Inés, aunque este año la programación se dividirá en varios días por la amenaza de lluvia. Así, esta mañana se han celebrado tres misas de comunión a las 7, 8 y 11.30 de la tarde, a las que han asistido vecinos, festores y autoridades municipales. Los encuentros eucarísticios han estado presididos por Salvador Jiménez, obispo emérito de Lleida. Fernando Enrique Ramón Casas, obispo auxiliar de Valencia, no ha podido asistir a los actos.

En las citas ha cantado el coro local Simenomine. Ya por la tarde, a las seis está programado un canto de víspera y acción de gracias.

Programación de la edición 2026 de las fiestas en honor a la Beata Inés en Benigànim / Levante-EMV

Los actos continuarán el próximo sábado 24 de enero. A partir de las 20.30 horas se quemará la hoguera en la Plaça de la Beata. Y el domingo se completarán las fiestas. Todo comenzará a las 4.30 de la mañana con "la despertà de l'Aurora". A las siete de la mañana comenzará el volteo de campanas y una despertà con tronaors. A las 8 se coordinará una misa de comunión general en la iglesia y a las 11.30 tendrá lugar la ofrenda de flores a la beata Inés y una solemne misa de campaña. A las cinco comenzará la tradicional procesión, con la entrega de premios y el sorteo de los miembros de la comisión de fiestas de 2027.