Benigànim honra a la Beata Inés

La localidad de la Vall d'Albaida acoge varios actos religiosos en memoria de su patrona

La programación se completará el sábado, con los actos cancelados por la amenaza de lluvias

Así ha sido la misa en honor a la Beata Inés en Benigànim

Así ha sido la misa en honor a la Beata Inés en Benigànim

Agustí Perales Iborra

Lluis Cebriá

Benigànim

La localidad de Benigànim está inmersa en los tradicionales actos en honor a la Beata Inés, aunque este año la programación se dividirá en varios días por la amenaza de lluvia. Así, esta mañana se han celebrado tres misas de comunión a las 7, 8 y 11.30 de la tarde, a las que han asistido vecinos, festores y autoridades municipales. Los encuentros eucarísticios han estado presididos por Salvador Jiménez, obispo emérito de Lleida. Fernando Enrique Ramón Casas, obispo auxiliar de Valencia, no ha podido asistir a los actos.

En las citas ha cantado el coro local Simenomine. Ya por la tarde, a las seis está programado un canto de víspera y acción de gracias.

Programación de la edición 2026 de las fiestas en honor a la Beata Inés en Benigànim

Programación de la edición 2026 de las fiestas en honor a la Beata Inés en Benigànim / Levante-EMV

Los actos continuarán el próximo sábado 24 de enero. A partir de las 20.30 horas se quemará la hoguera en la Plaça de la Beata. Y el domingo se completarán las fiestas. Todo comenzará a las 4.30 de la mañana con "la despertà de l'Aurora". A las siete de la mañana comenzará el volteo de campanas y una despertà con tronaors. A las 8 se coordinará una misa de comunión general en la iglesia y a las 11.30 tendrá lugar la ofrenda de flores a la beata Inés y una solemne misa de campaña. A las cinco comenzará la tradicional procesión, con la entrega de premios y el sorteo de los miembros de la comisión de fiestas de 2027.

