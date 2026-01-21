Bocairent impulsa un nuevo aparcamiento para aliviar la falta de plazas en el centro histórico

El centro histórico de Bocairent está declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional por la importante huella histórica y patrimonial que concentra, que convierte a este Bien de Interés Cultural (BIC) en uno de los enclaves más visitados de la Comunitat Valenciana. Un Barri Medieval con calles estrechas y fuertes pendientes con gran belleza, pero también con problemas de movilidad, que imposibilitan el acceso en coche, y dificultan el estacionamiento. El ayuntamiento proyecta la construcción de un aparcamiento en el entorno del centro histórico con el objetivo de paliar esta falta de plazas.

Un operario junto a una máquina de sondeos en la parcela del Tint en Bocairent. / Levante-EMV

El proyecto prevé la construcción de un aparcamiento disuasorio en la antigua fábrica del Tint de Bocairent, situada en la avenida de España. La actuación contempla la demolición de la nave sur del complejo fabril para construir, en el espacio que deje libre la nave, un aparcamiento de intercambio al aire libre con 38 plazas de aparcamiento, según detalla el proyecto. La actuación cuenta con un presupuesto de 341.217 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. El Ayuntamiento de Bocairent cuenta con una subvención de fondos europeos para sufragar la obra, que se incluye en el Pla de Sostenibilitat Turística. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 4 de febrero.

El suelo donde se proyecta el aparcamiento es propiedad del Ayuntamiento de Bocairent, que adquirió la nave en diciembre de 2024. La calificación urbanística corresponde a calle o zona viaria, según precisa el documento. La nave se sitúa fuera del casco histórico, aunque próximo al mercado municipal, y se trata de un antiguo solar industrial actualmente sin uso, que cuenta con acceso por la ronda y la avenida de España.

La nave sur que será demolida forma parte de un gran complejo fabril que el Ayuntamiento Bocairent quiere adquirir en su totalidad para llevar a cabo un ambicioso proyecto que incluye, además de aparcamiento, la creación de zonas verdes y la habilitación de una dotación pública municipal, una infraestructura o espacio público municipal para uso de la ciudadanía. El alcalde, Xavier Molina, explica que “la nave sur es la única municipal actualmente, pero el objetivo es adquirir toda la zona del Tint para generar un espacio de transformación urbanística con aparcamientos, zona verde y espacios públicos. El anteproyecto para la totalidad del proyecto está en redacción”, avanza. Molina señala que en esta primera fase del amplio proyecto se creará una zona de aparcamiento, con 38 plazas, que se incrementarán en una segunda fase, prevista en el medio-largo plazo. Las plazas servirán para los residentes del centro histórico y para los usuarios del mercado -con el fin de potenciar el comercio local-, así como para turistas que visiten Bocairent. El ayuntamiento estudia regular las plazas en un futuro. “Estudiaremos diferenciar entre espacios abiertos y espacios para residentes”, apunta el primer edil. Xavier Molina destaca que las plazas del proyecto licitado se crearán con una doble finalidad: facilitar aparcamiento al Barri Medieval, “un respiro para el centro histórico, para oxigenar la zona”; y de apoyo al mercado municipal. La zona de aparcamiento se situará fuera del ámbito histórico, pero en la zona perimetral, junto al mercado. El proyecto resalta que el aparcamiento fomentará “el intercambio de movilidades, convirtiéndose en un punto donde dejar el vehículo antes de acceder a las calles pacificadas del centro; y, por otra parte, la proximidad al mercado también facilita el acceso al mismo y fomenta estrategias encaminadas a garantizar la pervivencia de las estructuras de comercio de proximidad”.

El alcalde pone de manifiesto que el proyecto de regeneración urbana del estratégico emplazamiento “mejorará la calidad urbana en una zona céntrica de gran impacto visual”.