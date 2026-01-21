El clima en Xàtiva: Casi 1.000 litros de lluvia al año e incremento de la temperatura media

Hace tiempo que los expertos lo anuncian. El cambio climático ha llegado para quedarse. Y una prueba de ello es el calentamiento paulatino que sufre el planeta tierra. Los datos no engañan. Un estudio elaborado por el alumno Joel Martínez Gimeno utilizando registros de una estación climática perteneciente a la red de puntos de medición de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet) analiza los registros climáticos pertenecientes a la capital de la Costera. Dos son las conclusiones principales: las lluvias anuales se acercan a los 1.000 litros y la temperatura media aumenta cada año.

Así, por lo que respecta a los registros pluviométricos, el total anual fue de 997,2 mm "llegando casi a niveles de precipitaciones propias de un clima de alta montaña, pero manteniendo la abundancia propia de un clima oceánico". La distribución fue irregular, ya que hubo 5 meses secos ( abril, junio, julio, agosto, noviembre), meses en los que se recogieron menos de 30 mm de precipitaciones. Una Situación propia de un clima mediterráneo costero o continentalizado.

Ningún mes ha tenido una temperatura media de menos de 0 °C. Como detalle, la jornada con mayor cantidad de precipitaciones fue el viernes 10 de octubre, día en que se grabaron 139,2 mm.

Por otra parte, al ver las estadísticas referentes a las temperaturas se confirma que el pico térmico registrado en Xàtiva durante 2025 fue medido el 16 de agosto: se alcanzaron los 42,8 grados.

Así, en el informe se apunta que la temperatura media anual fue de 19,4 °C, "una temperatura alta propia de las costas mediterránea y sur-atlántica". Los datos más extremos se registraron en agosto y enero: la temperatura máxima absoluta del año alcanzó los 42,8 °C el día 16 de agosto y la mínima absoluta -0,1 °C el día 15 de enero.

A su vez, la amplitud térmica fue de 17,2 °C: "Es una amplitud térmica alta, más propia de los climas de interior, puesto que supera los 16 °C".

De hecho, la temperatura en verano del año 2025 fue calurosa, ya que se superan los 22 °C de media. Por otro lado, la temperatura en invierno fue suave, puesto que la temperatura media del mes más frío supera los 10 °C.

Calentamiento global

A su, los datos confirman un aumento paulatino de la temperatura media en Xàtiva durante los últimos cinco años:

18,5 ºC al 2021

19,4 ºC al 2022

19,5 ºC al 2023

19,7 ºC al 2024

19,4 ºC al 2025

"Es una muestra evidente del calentamiento global. Este hecho es extrapolable a nivel mundial y no tiene que pasar desapercibido, porque las consecuencias de este problema serán negativas para las generaciones futuras. Las soluciones son claras y numerosas, coordinación en la explotación de recursos, aplicación de convenios internacionales, campañas de concienciación etc... Lo que hace falta a corto plazo es el compromiso de autoridades, ciudadanía y sectores económicos con nuestro planeta con el objetivo de lograr un modelo productivo y vital sostenible con nuestro entorno", expone el autor.