Feliu Terol logra un oro y un bronce en el Máster de Nigrán

El pasado fin de semana el deportista del Club Bádminton Xàtiva, Feliu Terol, se desplazó hasta la localidad pontevedresa de Nigrán para participar en el Máster Sub-13 y Sub-17. Primera competición de ámbito nacional de esta temporada para el jugador setabense. Dicha competición se disputó en las instalaciones del Pabellón Municipal de Deportes de Panxón – Xurxo Otero donde se reunieron un total de 134 deportistas.

El jugador setabense partió como cabeza de serie número uno en la prueba de individual masculino, quedando encuadrado de este modo en el grupo A, donde no tuvo ningún problema para conseguir las victorias y de este modo la primera plaza que le dio el pase a la fase eliminatoria.

Una vez aquí la ronda de octavos la supero por su condición de cabeza de serie, llegando a cuartos donde supero a Adrián Seijo con facilidad para cruzarse en semifinales con Iker Bartolomé que le puso cierta oposición en el primer set pero que finalmente cedió por 21-16 y 21-11. Con ello Feliu llegó a la final que le enfrentó con el jugador de Hoyo de Manzanares, Martín Fenoll. Encuentro en el que se enfrentaron los dos cabezas de serie, en un interesante partido en el que el primer set estuvo marcado por una gran igualdad en el marcador y que el setabense supo resolver a su favor por 23-21. El segundo set fue de dominio del madrileño que se lo apuntó por 14-21, llegando al tercer set, donde cambió de nuevo la dinámica, pero en esta ocasión a favor del setabense que fue el que dominó para cerrar el set y la final con 21 a 12 a su favor y subir de nuevo a lo más alto del pódium. El deportista del C.B Xàtiva ya se encuentra en la cuarta posición del ranking nacional a falta de sumar los puntos de esta jornada.

Por otro lado, en la prueba de dobles Feliu Terol formó pareja con el deportista del C.B Las Palmas, Ianis Aaron Elbase, partiendo como cabezas de serie número tres. El dúo supero la fase de grupos sin dificultades para acceder hasta la fase final donde en semifinales se cruzaron con la pareja integrada por David Casas y Adrián Seijo, cabezas de serie número dos. Un partido muy igualado en sus dos primeros sets, el primero cayo del lado de David y Adrián por 17-21. Feliu y Ianis reaccionaron en el segundo y pusieron la igualdad en el marcador tras imponerse por 21-15. Se llegó de esta forma al tercer set donde tras 43 minutos de partido se terminó decantando del lado de la pareja gallega por 13-21, dejando a Feliu y Ianis con el bronce en esta ocasión.

2ª Jornada de los Jocs Esportius en categoría cadete.

El pasado sábado 17 de enero los “Jocs Esportius de la Comunidad Valenciana” se trasladaron hasta la localidad valenciana de Manises donde se disputó la segunda jornada correspondiente a la categoría cadete. Esta segunda jornada contó con la participación de cinco deportistas del Club Bádminton Xàtiva. Una jornada no excesivamente positiva para los setabenses que no alcanzaron las cuotas de rendimiento habituales quedando tan solo con el 40% de victorias en individuales y el 30% en dobles, este último propiciado en parte par la lesión del compañero de Pascual Pardo, Sergi Cucart (C.B Drop Valencia), que no pudo disputar uno de los encuentros de dobles en plenas facultades y que posteriormente se retiró, no pudiendo disputar la pareja el segundo de los encuentros. Todo ello, para evitar lesiones mayores y que Sergi llegue al Master Sub-13 y Sub-17 del próximo 7 de febrero en Xàtiva recuperado al 100%.

Noticias relacionadas

Los jugadores del C.B Xàtiva seguirán con su trabajo diario para continuar avanzando en su formación y retomar los buenos resultados de anteriores jornadas.