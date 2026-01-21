Furor en Fitur por la 'coca de Fira' y el arroz al horno de Ontinyent

Ontinyent ha protagonizado este miércoles una exitosa jornada inaugural en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, con la presentación del “Club de Producte MOS” como principal apuesta en esta edición para consolidar la ciudad como referente gastronómico. El acto, celebrado en el estand de València Turismo de la Diputación de València, ha contado con una notable afluencia de público y ha puesto de manifiesto el interés creciente por la gastronomía ontinyentina y su potencial como atractivo turístico.

La presentación ha sido encabezada por la regidora de Promoción Económica y vicepresidenta primera de la Diputación de València, Natàlia Enguix, y por la regidora de Turismo, Mª José Alhambra, que han coincidido a destacar la calidad de la oferta gastronómica local, tanto en cuanto a los productos como a los establecimientos. Posteriormente, se ha celebrado un showcooking a cargo de los restaurantes Casa Seguí y El Taulell, miembros del Club de Producto MIS, donde se han elaborado en directo dos de los platos más representativos de la cocina tradicional de Ontinyent: el arroz al horno y la "coca de Fira".

Degustación en Fitur. / A.O.

La actividad ha despertado una gran expectación entre las personas visitantes en Fitur, hasta el punto que las degustaciones preparadas se han agotado rápidamente. Entre las autoridades presentes durante el showcooking ha destacado la presencia del presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, que ha querido acompañar a Ontinyent en esta acción de promoción gastronómica, junto con la diputada Reme Mazzolari, así como el Presidente de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Ismael Sanvíctor.

Referente gastronómico

Natàlia Enguix ha puesto en valor la evolución experimentada por Ontinyent en los últimos años, señalando que “en la última década la ciudad se ha posicionado como un referente gastronómico; no tenemos playa pero sí productos típicos y parajes naturales”. Enguix ha explicado que “la gente ya viene en Ontinyent a buscar esa gastronomía”, destacando la variedad y calidad del sector, con embutidos, vinos, pastelerías y otros productos gourmet.

Degustación de 'coca de Fira' en Ontinyent. / A.O.

En ese sentido, ha indicado que, con el Club de Producte Mos “queríamos ponerlo todo en valor”, remarcando que los establecimientos adheridos cumplen criterios de proximidad, producto local y excelencia. “Hemos conseguido dar un primer paso porque arranco este club, que ya tiene 20 establecimientos adheridos”, ha señalado, antes de añadir que “hoy, en el showcooking, se puede comprobar la calidad de dos de nuestros platos más típicos, la coca de Fira y el arroz al horno”.

Noticias relacionadas

Por su parte, la regidora de Turismo, Mª José Alhambra, ha querido invitar a la gente "a descubrir Ontinyent y nuestra oferta gastronómica auténtica y de calidad”, incidiendo en que el Club de Producte MOS “pretende ser un salto cualitativo” en la manera de proyectar la ciudad como destino turístico vinculado a la gastronomía. Alhambra ha destacado que esta iniciativa permite ordenar, visibilizar y reforzar una oferta basada en el producto local y el saber hacer de productores y establecimientos de la ciudad.