El IGN localiza un seísmo al noroeste de la Font de la Figuera

El noroeste del término municipal de la Font de la Figuera registró en la noche de ayer martes un seísmo de 2,0 grados de magnitud en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su localizador de movimientos sísmicos detectados de forma reciente en territorio nacional.

El movimiento sísmico tuvo lugar a las 22:15 horas, con epicentro a 8 kilómetros de profundidad, en las proximidades de Navalón, pedanía de Enguera, localidad perteneciente a la comarca de la canal de Navarrés.

Este seísmo es el primero que se registra durante el ejercicio de 2026 en el término municipal de la Font de la Figuera, municipio perteneciente a la comarca de la Costera. El anterior tuvo lugar el pasado 19 de septiembre de 2025 y alcanzó una magnitud de 2,0 grados en la escala Richter.

En la provincia de Valencia ya se contabilizan, con el de anoche, 3 seísmos en el presente año. Los anteriores tuvieron lugar en el Litoral de Cullera (11 de enero) y Moixent (12 de enero).

Noticias relacionadas

Sismos menores

Los terremotos como el localizado en la Font de la Figura que alcanzan cotas como dos grados en la escala de Richter -o en un intervalo de 2.0-2.9 grados- son considerados sismos menores por los expertos y son imperceptibles para la mayoría de las personas, aunque detectables por sismógrafos, ocurriendo muy frecuentemente y sin causar daños.