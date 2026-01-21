Mónica Oltra, premiada en Xàtiva: "Hay que pasar a la acción colectiva y tejer alianzas"

Ante un auditorio lleno y visiblemente emocionada, Mónica Oltra ha recibido este miércoles en Xàtiva el premio Esqueix Francesc Bosch i Morata por su trayectoria política en el centro público de formación de personas adultas que lleva el nombre del médico y exconseller setabense, concedido por un grupo de órganos y entidades de raíz educativa, integrado por el claustro de profesores y profesoras y la Associació de Persones Adultes Participants del CFPA Bosch i Morata, el taller de renovación pedagógica Tarepa-PV y el Institut Paulo Freire

En su parlamento, la exvicepresidenta de la Generalitat ha trazado una radiografía del convulso momento geopolítico actual. Ha defendido que la política «hace más falta que nunca» como «herramienta de la clase trabajadora» en unos "tiempos oscuros y difíciles" en los que «alguien ha decidido que sobra gente» y en los que, a su juicio, «no es suficiente con ser demócratas. Hay que ser activistas».

La exdirigente de Compromís, que dimitió de sus cargos institucionales en 2022 tras su imputación en una causa cuyo archivo ha sido recientemente ratificado por el juzgado instructor, ha asegurado que los bulos y la desinformación «están hechos para generar la inseguridad y la ansiedad que supone no saber qué es verdad y que es mentira». También ha criticado la «endogamia» en los procesos de selección de la magistratura y ha hecho una llamada a la reflexión de la izquierda. «Cuando la izquierda copia el marco hegemónico de hacer de la derecha o se apunta a la guerra judicial, estamos acabados, porque se alimenta el miedo de la sociedad que el fascismo necesita», ha mantenido, antes de emplazar a cultivar "la alegría, la unidad y la germanía" porque "este combate no admite espera ni tregua".

Después de repasar las últimas andanadas de Trump, Oltra ha llamado a "pasar a la acción colectiva" y a "tejer alianzas". «La democracia necesita un reset. Se ha ido deconstruyendo y vaciando de contenido y poder hasta quedar inerme. Hemos llegado a un momento tal de desigualdad económica que no podemos seguir jugando en el mismo terreno de juego que la oligarquía», ha continuado la exvicepresidenta, que ha defendido la limitación de la riqueza y la propiedad, la prohibición de actividades especulativas y que las viviendas solo puedan estar a nombre de personas físicas.

"Hace falta comunidad y germanía"

Durante su parlamento, la exdirigente política ha dicho que la masacre en Gaza es "un experimento internacional" para "comprobar qué tolerancia tiene la humanidad contra la crueldad que supone exterminar a un pueblo entero. El imperio ha decidido que si en Gaza funciona , funcionará en otros sitios", ha incidido. Oltra, fuertemente ovacionada, ha terminado afirmando que «en medio de la oscuridad hay rayos de luz», invocando ejemplos como Nueva York o la movilización en Minesotta contra los «paramilitares del ICE». «El camino está señalado: hace falta comunidad, colectivo, bien común y germanía», ha apostillado.

En el acto de este miércoles han estado presentes representantes políticos de todo el espectro de la izquierda, desde el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez (Ens Uneix), la coordinadora de EUPV, Rosa Pérez, la secretaria segunda de la mesa de las Corts, Maria Josep Amigó y el diputado Jesús Pla (Compromís), así como regidores socialistas y la teniente de alcalde Xàtiva, Amor Amorós (Xàtiva Unida).

Antes de la intervención de Oltra, el profesor, ensayista y traductor Gustau Muñoz ha pronunciado una conferencia titulada "Elogi de la política".

El evento lo ha abierto la directoradel CPFPA Bosch i Morata. Manuela Fuentes ha reivindicado la diversidad en la enseñanza pública y ha puesto el foco en que el centro formativo de Xàtiva registra una elevada matriculación, con "largas listas de espera para aprender español y valenciano". Fuentes ha lamentado que la nueva ley que afecta a las escuelas de adultos "deja en el aire un sector de la población cada vez más numeroso, personas de 55 o más años o jubiladas que piden programas no sólo de formación, sino también de ocio y bien vivir: programas que mantengan las ganas de vivir y socializar para los cuales la escuela adultos está perfectamente preparada". Aunque la directora ha indicado que "en este panorama es fácil perder la fe en los gobernantes y en las personas", ha preferido quedarse con la nota optimista de que existe "gente que tolera, acepta la diversidad, abraza y quiere dar oportunidades a nuestro centro". Fuentes ha terminado su intervención con unos versos de la canción de Raimon "Diguem no".

Por su parte, la regidora de Educación y teniente de alcalde, Amor Amorós, ha dicho que tener un centro como el Bosch i Morata "hace de Xàtiva una ciudad mejor y no vamos a dejar de ir de la mano porque creemos en lo mismo", tras defender que "los grandes aciertos solo suceden cuando trabajamos juntos". Amorós ha incidido en que el centro "permite más posibilidades de sociabilización, inserción laboral y que cualquier proyecto de vida sea un proyecto de éxito", tras reivindicar la educación para adultos como "una de las herramientas que más futuro aporta, porque ayuda a cambiar vidas y a transformar sociedades".

"En estos momentos de desprestigio de la política, encontrar espacios como este, que pone en valor la política y reconoce labor de las mujeres en responsabilidades públicas, es muy importante", ha ahondado la regidora, para quien Oltra "ha sido una de las mujeres más relevantes en el panorama político", una dirigente "valiente que ha sufrido las consecuencias por plantar cara a poderosos". Amorós ha dicho que las políticas de la exvicepresidenta "han sido útiles para la mayoría de la gente y para favorecer a las personas más vulnerables". "Enhorabuena por lo que ha sido y por lo que eres, por las esperanzas e ilusiones que eres capaz de generar", ha zanjado la teniente de alcalde de Xàtiva, dirigiéndose a la exdirigente de Compromís.

Homenaje a Bosch i Morata por su 125 aniversario

En su conferencia, Gustau Muñoz ha defendido la necesidad de reivindicar la política "con más fuerza y convicción que nunca" frente a una estrategia de "deslegitimación tramposa". Muñoz ha puesto a Trump como ejemplo de la antipolitica a nivel global y ha analizado varias de sus políticas. También ha puesto el foco en la necesidad de "corregir la desigualdad excesiva de la sociedad" para hacerla más democrática, a tiempoque ha llamado a "asumir el legado del antifascismo histórico y renovarlo".

En el cierre del acto, el secretario general del Institut Paulo Freire, Pep Aparicio Guadas, ha reivindicado la educación popular, permanente y antifascista desde una perspectiva cívica y social y ha avanzado que se está trabajando en una ambiciosa programación para recuperar en este 2026 el olvidado legado de Francesc Bosch i Morata con motivo del 125 aniversario de su nacimiento, con el objetivo de que el exconseller valencianista y republicano "vuelva a casa" y de hacer visible su figura "para Xàtiva y el País Valenciano". La intención es organizar las actividades con el ayuntamiento y otras administraciones, tanto en Xàtiva, como en València y otros espacios.

"Si no trabajamos desde la perspectiva de la alfabetización sociopolítica estamos perdidos", ha señalado Aparicio, que ha criticado los recortes docentes y la reciente normativa que ha impactado en el funcionamiento de las escuelas de adultos.