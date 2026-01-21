El PP de Xàtiva respalda la retirada de la inversión del Consell en Santa Clara: "Era una obsesión megalómana del alcalde"

Por su parte, el Partido Popular de Xàtiva ha manifestado su "respaldo total y sin fisuras a la Generalitat Valenciana" en la decisión de buscar una nueva ubicación para el futuro Palacio de Justicia de Xàtiva, una decisión que califican de "sensata, técnica y responsable, pensada en el interés general del partido judicial, que da servicio a más de 87.000 vecinos de 26 municipios de La Costera y la Canal de Navarrés".

"Frente a esta postura seria y constructiva, el alcalde Roger Cerdà vuelve a situarse en el bloqueo permanente, empeñado desde el primer minuto en imponer la ubicación del Palacio de Justicia en el exconvento de Santa Clara, sin consenso con los operadores jurídicos y sin atender a criterios técnicos ni a las verdaderas prioridades de la ciudad", afirman los populares.

Para el PP, "esta obsesión por ubicar la nueva sede judicial en el exconvento de Santa Clara responde a la necesidad de justificar primero la compra del antiguo monasterio por parte del Ayuntamiento por importe de 2 millones de euros, para, después de rehabilitarlo, ceder la mitad del espacio para la construcción del Centro Raimon de Actividades Culturales (CRAC) cuyo uso y disfrute sería a cargo de la Fundación de Raimon, convirtiendo la construcción de los nuevos juzgados en Santa Clara en solo un pretexto para sustanciar el verdadero objetivo del alcalde y del Partido Socialista".

“Roger Cerdà no gobierna para Xàtiva, gobierna para su obsesión con Santa Clara. Y cuando un alcalde antepone su ego al interés general, la ciudad se queda parada”, ha asegurado el portavoz popular, Marcos Sanchis. "El alcalde pretendía hipotecar Xàtiva con una operación cercana a los 40 millones de euros, con 25 millones para Justicia y 15 millones vinculados al proyecto de Raimon, una cifra completamente desproporcionada e irreal, mientras los vecinos reclaman soluciones básicas que siguen sin llegar", afirma.

"Los vecinos reclaman mejorar servicios"

“Mientras Roger Cerdá apuesta por gastarse 40 millones de euros sólo en Santa Clara, los vecinos, en cambio, reclaman mejorar servicios básicos como la limpieza viaria, la recogida de basura, la seguridad ciudadana, el suministro de agua potable, el acceso a la vivienda o la atención en el propio Ayuntamiento, entre otros muchos. Esa es la diferencia entre gobernar una ciudad y vivir en una burbuja política”, ha señalado Sanchis.

"Desde el PP recordamos que una sede judicial es una infraestructura supramunicipal, que debe ser funcional, accesible y segura, no una excusa política para justificar decisiones erróneas del pasado", mantiene la formación. Desde el PP de Xàtiva sostienen que "hay otra forma de hacer las cosas. Hay localidades que avanzan porque sus ayuntamientos colaboran con la Generalitat, desbloquean y facilitan soluciones. En Xàtiva ocurre justo lo contrario: el alcalde quiere imponer, y cuando no se le da la razón, bloquea proyectos estratégicos para la ciudad", insisten.

“La diferencia es clara: donde hay colaboración, los proyectos salen adelante; donde hay imposición y soberbia, como en Xàtiva, todo se paraliza”, sentencia Sanchis.