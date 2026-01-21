Un premio nacional reconoce a uno de los arquitectos del frustrado Palacio de Justicia de Xàtiva

El arquitecto de Ontinyent Ramón Esteve ha sido galardonado con el Premio de Honor a la Trayectoria Profesional 2026 que otorga Casa Decor. El reconocimiento distingue a aquellos profesionales cuya carrera ha contribuido de forma decisiva a la evolución de la arquitectura, el diseño y el interiorismo contemporáneos. "Este galardón pone en valor no solo una trayectoria consolidada, sino también una manera de entender el proyecto como una disciplina transversal, coherente y atemporal", explican los promotores.

El sello de Ramón Esteve está detrás de numerosas obras icónicas, tanto residenciales como industriales o vinculadas a edificios públicos. Su estudio, junto al del arquitecto Carlos Campos, está detrás del proyecto de Palacio de Justicia inicialmente diseñado en el antiguo convento de Santa Clara de Xàtiva, que precisamente este martes la Conselleria de Justicia ha decidido cancelar después de ocho años de gestiones, para explorar otra ubicación. Esteve y Campos también son los autores del proyecto del Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) de Xàtiva, contemplado en la parte BIC de Santa Clara.

Desde su creación, Casa Decor se ha convertido en una de las plataformas más influyentes del sector, un espacio de experimentación y visibilidad donde confluyen arquitectura, diseño, interiorismo y artesanía. El Premio de Honor subraya el compromiso de la institución con aquellos perfiles que han sabido construir un discurso propio, sólido y reconocible a lo largo del tiempo.

Un reconocimiento a una trayectoria coherente y transversal

El jurado de Casa Decor ha destacado una trayectoria profesional marcada por la coherencia conceptual, la excelencia formal y una visión global del diseño. A lo largo de más de tres décadas, Ramón Esteve Estudio ha desarrollado proyectos que abarcan desde la arquitectura residencial y hotelera hasta el interiorismo y el diseño industrial, manteniendo siempre una misma mirada: la búsqueda de espacios esenciales, serenos y profundamente vinculados a su contexto.

Este reconocimiento pone el foco en una carrera que ha sabido evolucionar sin perder identidad, integrando innovación, técnica y sensibilidad en cada proyecto, y consolidando un lenguaje arquitectónico reconocible a escala internacional.

Una forma de entender la arquitectura y el diseño: de la XS a la XL

La práctica del estudio se articula en torno a una visión integral del diseño, capaz de abordar proyectos en todas las escalas, de la XS a la XL, desde un objeto o una pieza de mobiliario hasta complejos arquitectónicos de gran envergadura. Esta transversalidad permite controlar el proyecto en su totalidad, cuidando cada detalle como parte de un todo coherente.

Los valores mediterráneos, la relación con el paisaje, la luz, la materialidad y la proporción son constantes en una obra que apuesta por la atemporalidad frente a la tendencia, y por una arquitectura pensada para ser habitada, vivida y perdurar en el tiempo.

Casa Decor y un vínculo basado en la experimentación

La relación entre Ramón Esteve Estudio y Casa Decor se ha construido a lo largo de los años desde la afinidad conceptual y la voluntad de explorar nuevos lenguajes. Un ejemplo reciente de este diálogo es Gruta, el espacio presentado en Casa Decor 2025 para Gómez Grau, un proyecto que reinterpretaba la arquitectura excavada y la conexión entre materia, luz y atmósfera.

Este espacio fue reconocido con la Primera Mención al Diseño Más Original Casa Decor 2025, consolidando una colaboración basada en la investigación espacial y la capacidad de generar experiencias sensoriales a través de la arquitectura interior.

Un premio que reafirma una manera de hacer

El Premio de Honor a la Trayectoria Profesional Casa Decor 2026 supone un nuevo hito que refuerza una forma de entender la arquitectura y el diseño como disciplinas inseparables, al servicio de una visión clara, honesta y coherente. Un reconocimiento que mira al recorrido realizado y, al mismo tiempo, proyecta hacia el futuro una práctica en constante evolución.