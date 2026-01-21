La renuncia del Consell a la sede judicial de Santa Clara en Xàtiva: una inversión de 25 millones y un proyecto en el cajón

Era la crónica de una muerte anunciada. La Conselleria de Justicia confirmó ayer los pronósticos y comunicó oficialmente al Ayuntamiento de Xàtiva su decisión de renunciar al proyecto de transformar el antiguo convento del siglo XV de Santa Clara en la sede del nuevo Palacio de Justicia de la capital de la Costera, una obra gestada durante 8 años que llevaba varios ejercicios incluyéndose en los presupuestos autonómicos y que iba a suponer una inversión global de 25 millones de euros en la interfaz entre el centro histórico y el casco urbano setabense.

La intención ahora es buscar una nueva ubicación fuera del casco antiguo, en un espacio más «accesible, cómodo, funcional y adecuado a las necesidades reales y actuales de la ciudadanía y los operadores jurídicos», según el departamento autonómico. Tal como adelantó Levante-EMV, las dudas y la falta de compromisos concretos del Consell en lo que va de legislatura habían alimentado la incertidumbre. Ahora, después de ocho años de gestiones, la actuación vuelve al punto de partida.

Así se lo trasladó ayer la consellera de Justicia, Nuria Martínez, al alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y a la primera teniente de alcalde, Amor Amorós, en la reunión mantenida para abordar el avance de esta nueva infraestructura judicial, tan necesaria y reivindicada desde hace tres décadas en la ciudad. «La búsqueda de un nuevo espacio es una prioridad para este Consell. Somos conscientes de lo necesario que es dotar a Xàtiva de un nuevo Palacio de Justicia. Por eso, por una cuestión de interés general, para estar a la altura de lo que precisa la ciudadanía y los operadores jurídicos, se hace necesario hallar una nueva ubicación para que esta infraestructura sea más accesible, más cómoda y más funcional», explicó Martínez.

La consellera argumentó el golpe de timón invocando la «idiosincrasia de la administración del Servicio Público de Justicia, que precisa de espacios muy específicos para su correcta prestación», así como los cambios que se han generado con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, «que introduce la necesidad de espacios más flexibles». Un informe encargado por la propia conselleria, sin embargo, determinó que el edificio de Santa Clara era apto para adaptarse a esta normativa estatal. Como avanzó este diario el lunes, en su última visita a Xàtiva en diciembre, la consellera ya había abordado con los abogados —mayoritariamente contrarios al emplazamiento deSanta Clara— posibles ubicaciones alternativas para construir la sede judicial, aunque por ahora no hay una propuesta sólida encima de la mesa.

La decisión confirmada ayer despertó un hondo malestar en el Ayuntamiento de Xàtiva, que rechaza frontalmente el cambio de ubicación. El alcalde, RogerCerdà, la calificó como «un error histórico e incomprensible» y acusó a la conselleria de «tirar por tierra un proyecto ya hecho y presupuestado». El consistorio defiende que el antiguo convento de Santa Clara es la opción que «había sido trabajada, planificada y defendida institucionalmente durante los últimos años». A juicio del equipo de gobierno setabense, lo que está en juego es «invalidar casi una década de trabajo técnico, administrativo y político llevado a cabo por el ayuntamiento y la propia conselleria, con el objetivo de dotar a la ciudad y a su partido judicial de una sede judicial moderna, digna y funcional».

Parcela cedida en 2021

La corporación municipal de Xàtiva adquirió en 2018 el Convento de Santa Clara, un conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con la voluntad de destinar una parte del complejo a la nueva sede judicial. Posteriormente, en 2021, la parcela correspondiente fue cedida a la Conselleria de Justicia, cumpliendo todos los requisitos necesarios para hacer viable el proyecto.

En 2023, además, la Generalitat adjudicó la redacción del proyecto del nuevo Palacio de Justicia en dicho emplazamiento a dos de los arquitectos más prestigiosos de la Comunitat Valenciana, Carlos Campos y Ramón Esteve, un trámite que costó más de 1 millón de euros. La planificación, sin embargo, lleva tres años guardada en un cajón y, según ha podido saber este diario, la conselleria ni siquiera ha contactado con los autores.

Hace un año, el consistorio concedió a la Generalitat la licencia para que iniciara las obras previas de demolición y arqueología en Santa Clara, pero la administración autonómica no ha dado ningún paso. «Esta decisión no es técnica, es política, y va en contra de los intereses de Xàtiva:saca un servicio esencial del centro, perjudica al comercio y abandona el núcleo histórico», sentenció ayer RogerCerdà.

Cabe recordar que el Palacio de Justicia iba a compartir espacio en el monumento BIC con el Centre Raimon d'Activitats Culturals, un proyecto al que la Generalitat del PP también ha retirado su apoyo aunque mantiene el compromiso de invertir 3 millones de euros en la rehabilitación del monasterio. El Consell también paralizó el plan de adquisición de inmuebles en el casco antiguo de Xàiva para fomentar el alquiler asequible entre los jóvenes, si bien acaba de anunciar que quiere formalizar un nuevo convenio.