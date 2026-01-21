La tenista setabense Ángela Fita, subcampeona del torneo ITF de Antalya en Turquía
El jugador perdió en la final ante Daría Askhatova en un partido trepidante
Jesús Sansaloni
La tenista de Xativa Ángela Fita Boluda empezó muy fuerte la temporada tras proclamarse subcampeona del torneo ITF de Antalya en Turquía de categoría W35 tras ceder ante Daría Askhatova por 1-6, 6-4 y 4-6.
Un partido trepidante con muchas alternancias en el marcador, donde la setabense notó demasiado el cansancio de los partidos anteriores, ya que todos fueron hasta el tercer set menos el primer encuentrao.
La rotura en el servicio de la jugadora rusa en el tres iguales condenaron a Fita a la derrota pero bastante dulce, ya que empieza llegando a una final del circuito mundial WTA, que es lo importante.
En las semifinales, Fita ya tuvo que levantar el partido ante Ani Amiraghyan tras perder el primer set. Sin duda, un partido largo como los anteriores, pero que volvió a triunfar sobre la bocina.
En la modalidad de dobles, Ángela Fita junto a Ilena In Albon llegaron hasta las semifinales lo que deja bien claro que empezó el torneo demasiado cargado de partidos.
