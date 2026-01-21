Venden la antigua «churrería» del Mercat de Xàtiva por 130.000 euros

Fue durante mucho tiempo un local muy característico en las inmediaciones de la Plaça del Mercat de Xàtiva. La antigua «churrería» era lugar de paso casi obligado para vecinos y visitantes. Luego, el negocio se transformó con el tiempo y también albergo un pub y un restaurante. Sin embargo, la propiedad lleva años sin uso y sus actuales dueños la han sacado a la venta por un precio de 130.000 euros. Así se confirma en el anuncio que se puede consultar en un conocido portal inmobiliario. Los dueños comentan que está en el mercado desde «hace meses», aunque actualmente no hay ningún cartel que apunte a su posible venta en la fachada. Ocupa 616 metros cuadrados y se publicita como «una casa para rehabilitar situada en pleno corazón de Xàtiva, frente a la emblemática Plaça del Mercat. Cuenta con doble fachada, dos grandes puertas de acceso y ventanales con balcón a fachada y fachada posterior con acceso para vehículo a un garaje».

La edificación está distribuida en planta baja, primera y segunda planta, «lo que la convierte en una oportunidad excepcional tanto para uso residencial como para proyectos mixtos o de inversión», apuntan desde la inmobiliaria.

Y argumentan que «la planta baja, que en su día albergó un restaurante, ofrece amplios espacios y gran altura, ideales para recuperar su anterior uso dándole además la posibilidad de un doble negocio. En la parte lateral del edificio se encuentra una construcción anexa perteneciente al mismo inmueble». Además, la propiedad dispone de «dos patios de luces que aportan ventilación y luminosidad en diversas estancias además de la escalera interior que comunica en las diferentes plantas».

Y destacan que «el inmueble requiere una rehabilitación integral, ofreciendo la oportunidad de recuperar y poner en valor una casa con carácter, adaptándola a las necesidades actuales sin perder su esencia original».

«Vivir o invertir en Xàtiva es apostar por una ciudad con identidad propia, tradición, servicios, bien comunicada y un entorno natural privilegiado. Una propiedad para quienes buscan un proyecto con alma en una de las plazas más representativas de la ciudad», apostillan en el anuncio.

La propiedad inmobiliaria que está a la venta también fue un restaurante. Así, el local «la picaeta de Carmeta» contó con cierto prestigio y una clientela fiel, aunque cerró sus puertas hace años. De hecho, la planta baja aún mantiene la estética de aquellos tiempos.

«Justeta» y su pistola

Antes de ser utilizado como restaurante, el lugar acogió el pub «Tramontana», uno más de los lugares de ocio nocturno que poblaban la Plaça del Mercat hace años. En el imaginario popular del municipio permanece una anécdota protagonizada por una vecina de la zona del Mercat. Justa Angulo -conocida como «Justeta»- entró blandiendo una pistola a altas horas de la madrugada en el negocio mientras protestaba por el volumen de la música. El incidente ocurrió en marzo del año 2000 y fue muy comentado. De hecho, hasta el alcalde de entonces -Alfonso Rus- apoyó las reivindicaciones de los vecinos.

Noticia publicada en 2020 sobre el incidente protagonizado por "Justeta" en el pub "Tramontana" de Xàtiva. / Levante-EMV

La plaça del Mercat de Xàtiva lleva años funcionando como epicentro del ocio nocturno. En las últimas semanas también se ha suscitado la polémica, pero nadie ha portado armas de ningún tipo.