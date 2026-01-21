Xàtiva interviene de urgencia en una casa en ruinas de la calle Sants

El Ayuntamiento de Xàtiva confirmó ayer que está llevando a cabo una ejecución subsidiaria en una vivienda situada en la calle Sants número 3, "ante el grave estado de deterioro que presentaba el inmueble y el riesgo que suponía para la seguridad de la vía pública". Desde el consistorio explicaron que "la actuación afecta principalmente al balcón, que amenazaba con desprenderse y caer a la calle, así como a la canal de aguas pluviales que desciende desde la parte superior del edificio".

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 2.500 euros, que serán revertidos a los titulares del inmueble.

Desde el consistorio exponen que "tras interponer varios requerimientos y denuncias al propietario, y ante la falta de respuesta y de actuaciones por parte de este, la Junta de Gobierno Local aprobó la realización de una intervención subsidiaria, de acuerdo con la normativa vigente en materia de disciplina urbanística". El Ayuntamiento ha contratado a una empresa especializada para ejecutar las obras necesarias "con el fin de garantizar la seguridad de las personas".

Las mismas fuentes recuerdan que "tal y como establece la legislación, el coste íntegro de la intervención será repercutido al propietario de la vivienda y, en caso de no atender el pago, el importe se reclamará por vía ejecutiva. Esta actuación responde a la voluntad municipal de hacer cumplir las obligaciones legales de los propietarios y evitar situaciones de riesgo derivadas del deterioro de edificios".

Desde el consistorio se señala que "esta intervención supone también un aviso claro a los propietarios de inmuebles para que atiendan con seriedad los requerimientos municipales. En caso contrario, y una vez agotadas las vías previas, el Ayuntamiento puede intervenir de oficio para garantizar la seguridad ciudadana, con la correspondiente repercusión económica de las obras necesarias".