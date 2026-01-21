Xàtiva se proyecta en Fitur como destino turístico LGTBIQ+

Xàtiva se ha incorporado oficialmente a REDD (Red de Destinos por la Diversidad), una plataforma estatal que impulsa un modelo de turismo inclusivo, sostenible y orientado a la comunidad LGTBIQA+. La adhesión se ha presentado hoy en el marco de Fitur 2026, con la presencia del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y la concejala de Turismo, Raquel Caballero.

La ciudad ha participado estemiércoles en el acto de entrega de placas REDD durante la inauguración institucional de FITUR LGTBIQA+, mientras que el viernes tendrá lugar la presentación individual de Xàtiva como destino REDD. Además, el consistorio participará en acciones de dinamización y activaciones durante el fin de semana abierto al público, como muestra de la voluntad de comenzar a trabajar dentro de la red desde el primer momento.

La entrada de Xàtiva en REDD es el resultado de un proceso de coordinación técnica iniciado en el año 2025, también en FITUR, cuando se establecieron los primeros contactos para valorar la incorporación del municipio a la red, siguiendo el ejemplo de otros destinos como Cullera o Gandia. En las últimas semanas se han celebrado diversas reuniones de trabajo para definir el encaje del destino y trazar los primeros objetivos de la hoja de ruta. En este contexto, y en el marco de Gnetwork 360 MAD, la concejala Raquel Caballero y los técnicos municipales mantuvieron una reunión con el equipo de REDD en la que se formalizó la voluntad del Ayuntamiento de incorporarse a la plataforma.

La presentación cuenta con la participación de diferentes agentes locales en un vídeo promocional, como la Asociación Arc de Sant Martí; representantes de la hotelería y la hostelería como Casa Aldomar, La Maga y el Restaurante Els Porxes; y otras empresas como el Grupo Palacios. Además, también se ha contado con la colaboración de la Concejalía de Mujer e Igualdad, evidenciando el trabajo conjunto entre administración, tejido asociativo y sector privado. En este sentido, Xàtiva ya ha desarrollado en los últimos años campañas vinculadas a ámbitos como las Fallas o la promoción económica, reforzando el mensaje de que en la ciudad todo el mundo es bienvenido.

«Siempre hemos defendido que Xàtiva debe ser una ciudad en la que todas y todos encontremos espacio para desarrollar nuestro proyecto de vida, y promocionarnos como destino turístico inclusivo es plenamente coherente con el modelo de ciudad que queremos», ha destacado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, quien ha subrayado que «hoy los destinos no compiten solo por su patrimonio o su oferta, sino también por sus valores, y Xàtiva quiere ser reconocida como una ciudad en la que todas las personas se sientan bienvenidas, seguras y libres, sin etiquetas ni prejuicios».

Cerdà también ha remarcado que «Xàtiva no es solo un lugar de visita, sino un lugar que se vive. Un destino donde cada persona puede ser quien es con total normalidad». Finalmente, el alcalde ha reafirmado el compromiso municipal con un turismo que sume, que genere oportunidades, que respete y que refuerce la convivencia, asegurando que «Xàtiva es y continuará siendo una ciudad abierta, orgullosa de su diversidad y preparada para acoger a quien quiera descubrirla y vivirla, porque Xàtiva enamora, y enamora a todas y a todos».

La red REDD

La red REDD LGTBIQA+ ofrece una plataforma propia que apuesta por la formación, la digitalización y el desarrollo de políticas turísticas accesibles, en un momento en el que el turismo LGTBIQA+ se consolida como un sector estratégico, cada vez más orientado a la búsqueda de experiencias respetuosas, amables y alineadas con valores sociales. REDD es un proyecto avalado por el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España y financiado por los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y a la construcción de ciudades más inclusivas, seguras y sostenibles.