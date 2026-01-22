Aarón Baena Monzó, un orgullo deportivo para Alfarrasí

El deporte vuelve a escribir una historia de esfuerzo y superación, en la localidad valldalbaidina de Alfarrasí, con nombre propio: Aarón Baena Monzó.

El pasado domingo 11 de enero -y con proximidad a la celebración de su decimonoveno cumpleaños-, este joven atleta alfarrassiner firmó una destacada actuación en el Cross Autonómico celebrado en la capital de la Costera, donde consiguió un brillante segundo puesto en la categoría sub-20, situándose en el segundo puesto de entre los cinco mejores finalistas. Un resultado que refleja no solo su talento, sino, sobre todo, el trabajo constante que hay detrás.

Así pues, Baena Monzó, con apenas sus recién estrenados 19 años, continúa creciendo paso a paso. Tras esta competición, participará el domingo 25 en el Campeonato de España, que se celebrará en el entorno de Almodóvar del Río, en plena tierra carbulense, en dicha exigente categoría sub-20 donde representará a la Comunitat Valenciana, demostrando valentía, compromiso y una clara apuesta por seguir mejorando.

Su vínculo con el deporte nace en el ámbito familiar. De hecho, fue su abuelo materno, Pascual Monzó, quien despertó en él la pasión por el juego deportivo, compartiendo tardes de pelota y viendo partidos televisivos que hoy en día forman parte de sus recuerdos de infancia más valiosos. Aquellas experiencias sencillas marcaron el inicio de un camino que comenzó en las carreras populares de Alfarrasí, donde Aarón logró su primera victoria descubriendo que su esfuerzo tenía recompensa.

A partir de dicho triunfo empezó a participar en las carreras del Circuit de Carreres Populars de la Vall d'Albaida. Aaron comenzó su andadura en el ya desaparecido Club d'Atletisme d'Alfarrasí, luego continuó formándose en el Club de Atletismo de Montaverner y actualmente se instruye en el club Kilómetro 42 d'Ontinyent.

Así pues, podemos destacar que a pesar de su corta edad, la trayectoria de Aaron ha sido una suma de aprendizaje y constancia con una humildad que le caracteriza y entendiendo que el deporte es un camino largo que se construye día a día. En ese recorrido, el apoyo familiar ha sido clave. Sus padres, Miguel Ángel Baena y Alicia Mompó, han estado siempre a su lado, acompañándolo, animándolo y transmitiéndole valores que hoy se reflejan en su forma de competir y de comportarse: respeto, disciplina, sacrificio y compañerismo.

Los valores del deporte

Así pues, más allá de los resultados, Aarón Baena representa los valores más auténticos del deporte. La constancia frente a la dificultad, la capacidad de levantarse tras una derrota, la humildad en la victoria y el respeto hacia compañeros y rivales. Valores que hoy lo convierten en un referente para los niños y jóvenes del pueblo, hasta el punto de que alguno ya le ha confesado con ilusión: “Tete, jo de major vull ser com tu". Una frase sencilla que resume el verdadero impacto del deporte cuando se vive desde el corazón.

Este ejemplo no ha pasado desapercibido para el Ayuntamiento de Alfarrasí, que ha querido reconocer su trayectoria con una mención especial en su portal informativo de redes sociales, poniendo en valor el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de un joven que lleva el nombre de su pueblo con orgullo. Es por ello que, desde el consistorio se destaca, una vez más, la importancia del deporte como herramienta de educación, convivencia y crecimiento personal. Historias como la de Aarón Baena Monzó demuestran que el deporte no solo forma atletas, sino también personas. Y en un pueblo de mil habitantes como es Alfarrasí, ese es un motivo de orgullo compartido por todo el vecindario. Desde estas líneas animamos a esta joven promesa del deporte valldalbaidino a seguir su trayectoria como deportista que, con total seguridad, deleitará a sus conciudadanos con nuevos triunfos.