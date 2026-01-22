Una ciudad para la diversidad y la inclusión

La segunda feria más importante del mundo, FITUR, abrió sus puertas en una nueva edición para mostrar los atractivos más significativos de centenares de países repartidos por todo el planeta. FITUR es todo un espectáculo y este servidor de ustedes lo ha disfrutado durante 43 ediciones de manera ininterrumpida, pero en esta ocasión uno de esos bichitos que se meten por cualquier parte del organismo y te van agotando lentamente y despertando todo lo ingrato que hay en uno mismo, han ganado la batalla a las ganas de volver a FITUR y aquí me encuentro, viendo como llueve y escuchando en la desconexión de la 1, al president de la Generalitat Pérez Llorca, manifestando que él no acusa a nadie, pero por si sirve de algo dice que el Estado no ha invertido ni la mitad del presupuesto en infraestructuras ferroviarias. Ole sus huevos!!! Con la sangre todavía caliente de las víctimas esparce mucha más mierda, buscando, como siempre, culpables que nunca son ellos y nada importan los muertos. Esa es su manera de hacer las cosas: ensuciar todo lo que se pueda. Le han llevado a FITUR en coche oficial, le han colocado una corbatita verde, le han diseñado el paseíllo y a repartir besos entre azafatas y azafatos. Cómo se desperdicia el dinero público!

Pero vayamos a lo que nos importa y cuece: Xàtiva se presenta en FITUR 2026 como un destino turístico que apuesta por "la diversidad y la inclusión". O sea, fantástico eslogan pero que dice lo que es complicado de definir. La diversidad y la inclusión es terminar de una vez por todas con el racismo, la xenofobia, la desigualdad… Suena maravillosamente bonito, pero, ¿cómo va a hacerse?. ¿Se abrirán las fronteras ante cualquier impedimento que las frene? ¿Será una ciudad que busca un futuro de arco iris como deberían ser todos los futuros? ¿Mezclarán la diversidad y la inclusión con las visitas a la Cova Negra, el Castillo, el cuadro de Felip V boca abajo, los museos, el Castillo, las 1000 fuentes, el plomo que se acompaña con el agua potable que llega a los domicilios de la ciudad, el Palacio de Justicia que ya no existirá porque el de la corbatita verde y sus compinches le han dicho que “nay nay”? Le han hecho una buena jugada a Roger Cerdà que le puede salir cara, muy cara. Ya sabe que no hay que fiarse de los fachas declarados.

Pero dentro de esta inclusión y diversidad se ofrecerá en FITUR el próximo fin de semana dentro de FITUR-LGTBI una participación del baile de la Moma, que formará parte de la programación cultural abierta al público. El Baile de la Moma se presenta como “ una de las expresiones más singulares del patrimonio cultural setabense y símbolo de la lucha entre el bien y el mal dentro de la tradición del Corpus, será reinterpretado desde una mirada diversa y se mostrará como ejemplo de cómo la cultura popular también puede formar parte del discurso del turismo inclusivo. La actuación está impulsada por la Red Española de Destinos por la Diversidad, dentro de una agenda que combina tradición, visibilidad y expresión artística”.

La ciudad, además presentará el Plan de Sostenibilitat Turística, que eso está un poco más complicado por aquello de que todo suena tan ambiguo que si no se centran un poco más…

Pues nada, que ha parado de llover y FITUR estará que arde, mientras el bichito traicionero no para de hacer de las suyas