Compromís per Ontinyent denuncia la falta de funcionamiento de varios ascensores en espacios municipales

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha denunciado que han dejado de funcionar varios ascensores situados en edificios municipales, precintados después de inspecciones desfavorables.

El portavoz valencianista y jefe de la oposición municipal, Nico Calabuig, ha señalado la "gravedad de la situación", que está afectando a la accesibilidad del CPFPA Sant Carles, el edificio CREC, la Casa de Cultura de Sant Rafel y el CIC de Sant Rafel, todos ellos con ascensores fuera de servicio. Además, hay otros ascensores con inspecciones desfavorables, como el del edificio de los Servicios Sociales municipales. Calabuig ha registrado un escrito reclamando información detallada sobre la situación, y ha pedido al gobierno municipal que actúe con urgencia, incorporando una partida que desbloquee la situación en la Modificación de Crédito del Presupuesto Municipal prevista para el Pleno de enero.

En palabras de Nico Calabuig, “la parada de varios ascensores en edificios municipales es una situación muy preocupante, puesto que impacta gravemente sobre la accesibilidad y los derechos de las personas, especialmente aquellas más mayores o con movilidad reducida. A estas alturas están parados los ascensores del CPFPA Sant Carles, el edificio CREC, donde se sitúan diferentes departamentos del Ayuntamiento, la Casa de Cultura y el CIC de Sant Rafel. Además, la situación puede agravarse todavía más, puesto que la inspección del ascensor del edificio de los Servicios Sociales municipales es desfavorable también, un hecho que ocurre con otros ascensores”.

El portavoz ha señalado que “en el CPFPA Sant Carles la situación está afectando alumnado con movilidad reducida, que no puede asistir a las clases. También se está viendo dificultado el acceso en la Casa de Cultura de Sant Rafel, en la cual hay actividades para personas mayores. Y el resto de casos están impidiendo el acceso a departamentos municipales como Medio Ambiente o la Oficina Técnica, o a la Agencia de Lectura de Satn Rafel. Los ascensores tienen un papel fundamental en el día a día de los diferentes espacios municipales, y tendría que hacerse la inversión necesaria en mantenimiento para que cuenten con todos los elementos, requisitos y cumplimiento de normativas”.

Calabuig ha remarcado que “como hemos reiterado muchas veces, hay que atender con recursos las necesidades diarias y la gestión cotidiana, en lugar de enfocarlo todo al autobombo y las grandes obras, como hace el gobierno de Ens Uneix. Una vez más, es la ciudadanía quien sufre esta dejadez de funciones en la gestión del día a día. Es una situación intolerable, puesto que hablamos de edificios públicos que no están garantizando la accesibilidad. Por todo esto, hemos registrado un escrito reclamando información detallada, puesto que esta situación ocurre desde hace más de una semana en algunos casos, sin que el gobierno de Jorge Rodríguez haya aplicado medidas de urgencia o haya buscado soluciones inmediatas”.

"Las deficiencias se acumulan"

“Ante la inacción del gobierno municipal, desde Compromís por Ontinyent planteamos que, de cara a la Modificación de Crédito del Presupuesto Municipal que se ha previsto para el Pleno Ordinario de enero, se incluya una partida económica que desbloquee esta situación, invirtiendo todos los recursos necesarios en mantenimiento y cumplimiento de normativas de los ascensores. Y por supuesto, esta situación no puede repetirse, más aún cuando las inspecciones que señalan deficiencias dejan plazos amplios para enmendar las problemáticas detectadas”, ha destacado el jefe de la oposición.

Noticias relacionadas

Nico Calabuig ha concluido subrayando que “el Ayuntamiento de Ontinyent no se puede permitir una situación como esta. Pedimos en el gobierno de Jorge Rodríguez que gestione, que actúe. Hacer que un ascensor en un edificio público funcione no da fotos ni titulares, pero es necesario para el buen funcionamiento diario de los servicios públicos municipales. Hace meses que vemos como se acumulan las deficiencias y problemas graves en diferentes servicios municipales. Ontinyent merece más”, ha concluido.