Detectado un nuevo foco de la enfermedad de Newcastle en la Vall d'Albaida

Esta vez ha sido en el municipio del Palomar, en una granja situada también en la Vall d'Albaida, aunque fuera del perímetro de la cuarentena establecido a finales de diciembre. El Ministerio de Agricultura ha confirmado esta semana un nuevo foco de enfermedad de Newcastle notificado por las autoridades veterinarias de la Comunitat Valenciana en una explotación de pollos de engorde, con un censo aproximado de 75.000 animales que han tenido que ser sacrificado.

Se trata del primer brote del que se tiene constancia desde el 2 de enero. La ausencia de nuevos casos apuntaba a una situación bajo control que llevó a manejar el 9 de febrero como fecha previsible para poner fin a las restricciones en el área inicialmente confinada, de 10 kilómetros entorno al brote iniciaal.

Sin embargo, el nuevo foco se ha detectado a 12 kilómetros de los identificados en diciembre. Se trata del quinto en la Vall d'Albaida. La sospecha de la enfermedad vino derivada por la detección de mortalidad en una de las tres naves de la granja (con un censo de 30.000 animales).

Según indican desde el Ministerio de Agricultura, la vacunación frente a la enfermedad de Newcastle se había iniciado días antes en la granja afectada, sin haber dado tiempo a que los animales desarrollen inmunidad protectora. Las muestras tomadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, como Laboratorio Nacional de Referencia de la Enfermedad de Newcastle en España, donde se ha confirmado por PCR la presencia de una cepa velogénica del virus.

Los SVO de Valencia han adoptado una serie de medidas urgentes, entre las que destaca la inmovilización inmediata de la granja afectada desde la sospecha del foco, la realización de la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen y las posibles granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos. Además, se ha procedido a realizar el sacrificio de todo el censo de la granja afectada y la destrucción de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta de tratamiento autorizada.

Nueva zona de restricción

Por otra parte, se ha establecido una zona de restricción alrededor del nuevo foco. En el perímetro de 3 kilómetros inmediatamente cercano no hay ninguna granja comercial en funcionamiento, mientras que en un ámbito de 10 km existen 13 granjas comerciales. Seis de ellas ya fueron incluidas en la zona de restricción establecida por los anteriores focos.

El origen de la infección se encuentra actualmente en estudio, si bien la hipótesis principal apunta al hecho de que la granja comparte integradora con dos de los focos anteriormente detectados. Hasta el momento, se ha tenido que sacrificar a los ejemplares de cinco granjas de Llutxent y una del Palomar como consecuencia del virus.

De acuerdo con el sector, se está procediendo a vacunar frente a la enfermedad de Newcastle todas las granjas con broilers menores de 30 días de la zona que no estaban vacunadas hasta el momento, y se está fomentado el envío a matadero de los broilers mayores de 30 días.

Desde el Ministerio se recomiendan las medidas de profilaxis sanitaria, en particular el empleo de vacunas, así como el refuerzo de las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad. A pesar de rápida propagación de la enfermedad, no es peligrosa para el consumo humano de productos animales.