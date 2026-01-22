La guerra de los gimnasios: abren dos nuevos centros en Xàtiva

Es una nueva tendencia, que no solo tiene que ver con los propósitos de año nuevo. El incremento del número de ciudadanos que apuesta por tonificar su cuerpo, ponerse en forma y apuntarse al gimnasio impulsa la apertura de nuevos negocios. Xàtiva ya cuenta con varios espacios privados de este tipo -además de las instalaciones públicas de les Pereres- y en las últimas semanas han abierto dos más: Vértice y VivaGym complementan la oferta de espacios deportivos en la capital de la comarca de la Costera.

En el primero de los casos, se trata de local emplazado en la calle Cerdán de Tallada, que abrió sus puertas el pasado 19 de enero. Dos jóvenes se han lanzado a la aventura y han renovado las instalaciones. Las obras comenzaron el pasado mes de agosto y en la actualidad cuentan con 68 usuarios. «Podemos atender a muchos más. Estamos empezando. Apostamos por dar una atención personalizada», comentaron ayer los responsables del establecimiento.

En el otro caso, VivaGym responde a un modelo diferente. Considerada como una de las cadenas de gimnasios «low cost» con mayor presencia en territorio nacional, la firma adquirió las instalaciones de Avanza Fitness hace meses. Tras la completa remodelación que suman más de 4.000 metros cuadrados en el polígono industrial emplazado en los accesos del municipio, hace semanas que el gimnasio reabrió sus puertas. Antes, y en medio de una agresiva campaña publicitaria, la cadena abrió una oficina informativa en el cruce entre las calles Vicente Boix y Baixada de l'Estació. La oficina está actualmente cerrada, pero aún mantiene los vinilos y colores corporativos de la cadena de gimnasios. El cierre de Avanza Fitness redibujó el sector de los negocios deportivos de la ciudad, ya que causó un trasvase de clientes a los otros gimnasios repartidos por la localidad. La reapertura de VivaGym ha permitido repartir toda esta clientela.

Se trata de un modelo de negocio de amplios horarios durante los siete días de la semana y se ha convertido de nuevo en el gimnasio de mayores dimensiones de Xàtiva. Durante los últimos meses, ha puesto a disposición de los futuros clientes una diversificada gama de promociones.

Y es que actualmente el sector de los gimnasios y del cuidado personal está registrando un cierto «boom». No solo en Xàtiva, también a nivel autonómico y nacional. Algunos de los espacios ya en funcionamiento han adaptado su oferta y ya abren los dos días del fin de semana. A su vez, también se ha registrado una cierta guerra de precios y promociones para capturar a nuevos clientes.

Incluso, la situación ha saltado al mundo de las redes sociales. Algunos de los centros deportivos emplazados en la capital de la Costera ofrecen a sus clientes la posibilidad de apuntarse a la red social «Gymder», que responde a un juego de palabras que une los conceptos «gym» y «tinder». Así, con la creación de un perfil personal se puede hacer «match» con otros aficionados al fitness.