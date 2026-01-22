Judith Tortosa competirá este domingo en Polonia invitada por el Comité Paralímpico Polaco

La paratleta setabense del Club Atletisme Xàtiva, Judith Tortosa, participará en un mitin internacional en el estadio Atlas de Lodz junto a algunas de las principales deportistas mundiales en su categoría

Tortosa competirá el próximo domingo 25 de enero en la ciudad polaca de Lodz, donde ha sido invitada por el Comité Paralímpico Polaco para participar en una prueba internacional de máximo nivel.

El evento se celebrará en el Atlas Arena de Lodz, con capacidad para más de 13.000 espectadores, en el marco de un gran evento indoor incluido en el World Athletics Continental Tour Silver, que contará con una carrera femenina de 60 metros T72, programada para las 19:20 horas hora polaca, justo después de la ceremonia inaugural y dentro del horario de retransmisión televisiva.

Judith Tortosa compartirá competición con algunas de las mejores paratletas internacionales, entre ellas deportistas polacas con las que ya coincidió recientemente en el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico de Nueva Delhi 2025, donde la atleta de la Costera logró la medalla de plata en los 100 metros. En aquella final, Judith subió al podio junto a las polacas Magdalena Andruszkiewicz y Zofia Kalucka.

Con solo 20 años, Judith Tortosa suma así una nueva experiencia internacional a su brillante trayectoria, que incluye también el Europeo Júnior de Finlandia de 2022 y tres medallas en los últimos tres campeonatos del mundo, bronce en París (Francia) 2023, plata en Kobe (Japón) 2024 y plata en Nueva Delhi (Índia) en 2025. Su mirada está ya puesta en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, objetivo para el que continúa trabajando con máxima motivación.

Como curiosidad, las primeras previsiones meteorológicas para este domingo en Lodz indican temperaturas extremas, con una máxima de hasta 13 grados bajo cero, motivo por el cual la prueba polaca se celebrará en un recinto cerrado, a diferencia de lo que suele ser habitual en este tipo de competiciones.