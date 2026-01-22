Una nueva plataforma conecta a los visitantes con experiencias turísticas únicas en la Costera

La Mancomunitat de La Costera-Canal ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) una nueva web de experiencias turísticas, desarrollada por Turisme La Costera, con el objetivo de reforzar la visibilidad de la oferta turística de los 19 municipios que integran la comarca.

La plataforma pone el foco en el turismo de proximidad y permite descubrir, en un único espacio digital y a tan solo un clic, propuestas repartidas por todo el territorio, acercando al visitante una forma de viajar más cercana, tranquila y conectada con el entorno.

La nueva web, que se encuentra en la fase final de su proceso de creación, invita a sumergirse en La Costera a través de experiencias que conectan con los sentidos: paseos por cascos históricos llenos de color, rutas entre paisajes naturales, aromas de bodegas y almazaras, sabores de la gastronomía local, talleres artesanales, visitas guiadas, catas, actividades culturales y propuestas de turismo activo. Un conjunto de vivencias pensadas para descubrir la comarca desde dentro y sin prisa.

La web funcionará como un escaparate digital que facilita la visibilidad y la venta directa de estas experiencias, impulsadas por empresas y personas autónomas locales, favoreciendo su presencia digital y su conexión directa con nuevos públicos.

Destino diverso y accesible

Durante la presentación en FITUR, las técnicas de turismo de la Mancomunitat de La Costera-Canal, Alexandra Boluda y Paula Martínez, han destacado que esta iniciativa supone un paso adelante para posicionar La Costera como un destino diverso y accesible, reforzando una imagen conjunta de comarca y contribuyendo a un reparto más equilibrado de visitantes entre municipios.

Con esta nueva herramienta, la Mancomunitat de La Costera-Canal refuerza su apuesta por un modelo de turismo de proximidad, vinculado a la tierra, a la cultura y a la idiosincrasia del territorio, que pone en valor el patrimonio, los saberes locales y las experiencias auténticas que definen la identidad de La Costera.