El Ontinyent 1931 vuelve a ganar imponiéndose al Castellonense

El miércoles se acabó de recuperar la decimocuarta jornada de liga, que en su momento fue aplazada casi en su totalidad por las alertas meteorológicas. Entre los equipos que cerraban la jornada se encontraban Ontinyent 1931 y Atzeneta, que sumaron puntos muy valiosos.

El Ontinyent 1931 recibió en casa al Castellonense. Los de la Ribera Alta habían sido líderes durante muchas jornadas gracias a una buena racha de victorias consecutivas, pero llegaban al Clariano tras perder el fin de semana en casa del Atlético Levante. Los de Roberto Bas tampoco llegaban en su mejor momento, con un inicio de año complicado en cuanto a resultados, tras perder el fin de semana en casa del Athletic Club Torrellano.

Los “blanc-i-negres” salieron muy concentrados y con buenas sensaciones. Pedro Sempere protagonizó la primera aproximación a los dos minutos de juego. El gol que abrió el marcador fue tempranero: antes del cuarto de hora, Chimo Reig centró una falta lateral que Miguel Richart remató para poner el primero (1-0). El Castellonense buscó una reacción rápida, ganando protagonismo en el juego y rozando el gol con un remate de Carles Siscar que se estrelló en el palo. De la jugada que pudo suponer el empate se pasó a lo que casi fue una sentencia, con el gol de Pedro Sempere tras una buena jugada colectiva (2-0). Los de Iñaki Rodríguez dejaron claro que no iban a vender su piel barata y, poco después, Iker Garijo, de cabeza, recortó distancias (2-1). Con ese resultado se llegó al descanso y los visitantes introdujeron cambios.

En la segunda parte, el Castellonense salió muy eléctrico y cerca estuvo Hugo de Mateo de empatar el partido, pero Pau Sanchis lo evitó sobre la línea de gol. El Castellonense se volcó en busca del empate y el Ontinyent 1931 lo aprovechó para forzar una pérdida en el centro del campo y trenzar una jugada entre Chimo Reig y Vicent, que acabó cediendo para Lluís Felipe, quien hizo el tercer gol de la tarde para los locales (3-1). El Castellonense no bajó los brazos y en los últimos minutos acechó con insistencia la portería de Andreu Vivó, destacando una acción en la que el balón se paseó por el área sin encontrar rematador. El Ontinyent 1931 también tuvo opciones de sentenciar, primero con un disparo de falta de Iván Albert y después con un remate de Rafa Martínez que se marchó fuera por muy poco. Ya en el descuento, en un córner, Sergio García recortó distancias (3-2). No hubo tiempo para más y los de la capital de la Vall d’Albaida sumaron tres puntos para volver a acercarse al playoff.

El Atzeneta, tras romper la mala dinámica de resultados el fin de semana al ganar al Hércules “B” (2-1), visitó a La Nucía, que llegaba en racha ascendente tras vencer al Roda (0-1). El inicio del partido fue de máximo respeto, sin ocasiones reseñables en los primeros 20 minutos. A partir de ahí, los locales comenzaron a carburar, con ocasiones para Juan Carlos y Charly Meseguer, cuyo disparo salió alto. Pasada la media hora de juego, el equipo “taronja” protagonizó el primer acercamiento de peligro, que Juan Carlos evitó que acabara en gol. El Atzeneta ganó algo más de protagonismo y el partido sumó ocasiones para ambos equipos. Al borde del descanso, Luispa aprovechó un error local para robar el balón y abrir el marcador (0-1). Con la ventaja mínima para los de Luis Navarro se llegó al descanso.

En la segunda mitad, el conjunto rojillo salió enchufado en busca del empate y, en los primeros minutos, Juan Carlos, Mauri y Meseguer generaron varias acciones de peligro. El Atzeneta no se conformaba con el resultado y estuvo a punto de sentenciar, pero Espeso lo evitó sobre la misma línea de gol. Sobre el minuto 60, el colegiado señaló penalti a favor de los locales por una falta sobre Mauri, pero Mazzocchi erró el lanzamiento desde los once metros. La Nucía siguió insistiendo, pero el Atzeneta resistía con la ventaja mínima. Luis Castillo se topó con el palo en los últimos diez minutos de partido. Cuando el Atzeneta rozaba la victoria, Mazzocchi se resarció de su error en el penalti y, con un cabezazo, rescató un punto para los suyos (1-1). Al final, con sufrimiento, el Atzeneta consiguió sumar un valioso punto para situarse un punto por encima del descenso.