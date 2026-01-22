Recta final de las obras del centro terapéutico de Inclou-TEA de Ontinyent

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha visitado las obras del futuro centro terapéutico de la asociación Inclou-TEA, ubicado en una planta baja municipal ubicada en el barrio de Sant Rafel y financiado con fondos de la Diputación de València.También acudieron la regidora de Política para las Personas, Paula Soler, el regidor de Territorio, Óscar Borrell, y la presidenta de la asociación Inclou-TEA, Nuria Cantavella. "La visita ha servido para comprobar el avance de unos trabajos que se encuentran en los últimos meses de ejecución y que estarán finalizados previsiblemente esta primavera", exponen desde el consistorio.

Las mismas fuentes municipales apuntan que "la actuación permitirá la puesta en marcha del primer centro terapéutico especializado para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de las Comarcas Centrales, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Ontinyent en colaboración con la asociación Inclou-TEA y financiado por la Diputación con 400.000 euros, de los cuales 352.440,03 euros se destinan a la ejecución de la obra por la empresa local Grupo Jormar Sanchis Revert, S.L. y la cantidad restante a equipación. Las obras suponen la adecuación de uno de 387 metros cuadrados en la calle Gaspar Blai Albuixech con capacidad para atender hasta 50 usuarios y usuarias".

Durante la visita, el alcalde Jorge Rodríguez ha destacado que "estamos ante un proyecto muy importante para Ontinyent, fruto de años de trabajo y de reivindicación por parte de las familias de Inclou-*TEA, y también de una clara apuesta institucional por la inclusión y los servicios sociales, otra obra con la que contamos gracias al peso de Ontinyent a la Diputación de València”. Rodríguez ha remarcado que “las obras avanzan a buen ritmo y entramos ya en la recta final”, incidiendo "en el carácter pionero del proyecto" y señalando que “este será el primer centro terapéutico de estas características en las Comarcas Centrales, y esto refuerza el papel de Ontinyent como ciudad referente en políticas sociales y en atención a las personas”.

Por su parte, la regidora de Política para las Personas, Paula Soler, ha hecho hincapié en el "impacto social del futuro centro", destacando que “hablamos de un recurso muy necesario, que dará respuesta a una demanda histórica de muchas familias que hasta ahora tenían que desplazarse fuera de su entorno para recibir una atención especializada”. Soler ha explicado que “el centro ofrecerá una atención multidisciplinaria y adaptada a las necesidades de las personas con TEA, pero también será un espacio de apoyo, acompañamiento y orientación para las familias”.

El regidor de Territorio, Óscar Borrell, ha destacado la calidad del proyecto “pensado específicamente para las necesidades del colectivo de personas con TEA, donde los espacios son amplios, y con una distribución que favorece tanto el trabajo terapéutico como el confort de las personas usuarias”. Así mismo, ha indicado que “en esta fase final se están revisando detalles y estudiando la incorporación de mejoras que permiten optimizar todavía más el resultado final de la obra”. Borrell tenía palabras de agradecimiento "por la implicación de la empresa local Grupo Jormar y de la dirección del arquitecto local Vicente Vidal".

Desde la asociación Inclou-TEA, su presidenta, Nuria Cantavella, ha expresado "la satisfacción del colectivo ante el avance de los trabajos", afirmando que “este centro es un sueño hecho realidad, por el cual llevamos luchando muchos años”. Eulalia ha agradecido "el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación" y ha explicado que “este centro no solo permitirá mejorar la atención, sino dará visibilidad al autismo y a construir una sociedad más inclusiva y concienciada”.

"El centro ofrecerá una atención multidisciplinaria que incluirá cinco especialidades: terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, neuropsicología y pedagogía terapéutica. Contará con una plantilla de cinco personas, incluyendo un director y cuatro educadores y monitores, y las instalaciones dispondrán de un hall de acceso, cuatro despachos, cuatro aulas-taller (una de ellas audiovisual), una sala multiuso, vestuarios, cuatro baños, dos almacenes y una cocina equipada para talleres", apostillan desde el consistorio.