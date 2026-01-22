El swing europeo llega a Ontinyent con Les Ducs Du Swing y Eva Slongo

Ontinyent continuará esta semana con su programación cultural municipal con una nueva cita musical que tendrá lugar este viernes 23 de enero a las 20:00 horas en la Sala Gomis. Se trata del concierto de Les Ducs Du Swing junto con la violinista y cantante suiza Eva Slongo, "una propuesta que combina la tradición del swing europeo con una mirada contemporánea, dentro de un espectáculo de gran calidad artística y musical", según apuntan desde el consistorio.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, ha destacado que “es una propuesta musical de alto nivel, que nos permite acercar al público de Ontinyent una visión muy cuidada y atractiva del jazz europeo, con músicos de gran calidad y una puesta en escena muy próxima”. Según explicaba, “apostamos por una programación musical diversa, que combino estilos y que ofrezca experiencias diferentes, pensadas tanto para los amantes del jazz como para cualquier persona que quiera descubrir nuevas propuestas culturales”.

Les Ducs Du Swing es un trío formado por guitarras y contrabajo que recupera el espíritu del jazz manouche de Django Reinhardt y Stéphane Grappelli, al cual se une la suiza Eva Slongo, una intérprete reconocida por su capacidad de improvisación, su energía escénica y un estilo vocal muy personal. El repertorio incluye tanto clásicos del swing como composiciones propias, en un concierto que destaca por la elegancia, el ritmo y la complicidad entre los músicos.

Borrell animaba la ciudadanía “a continuar participando y disfrutando de una programación cultural estable, de calidad y con precios asequibles, que nos permite situar Ontinyent como un referente cultural”. Las entradas se pueden adquirir con un precio de 6 euros en entrada anticipada a la web de Caja Ontinyent y la Casa de Cultura, y de 8 (o 6 con descuentos) en taquilla el día de la representación.