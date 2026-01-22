"Vinieron a mi parcela en el campo, reventaron la puerta y se llevaron toda la herramienta"

Ocurrió la semana pasada, entre la tarde del martes 14 de enero y el miércoles 15. Los "cacos" entraron en una parcela agrícola emplazada en el diseminado de Bixquert en Xàtiva y se llevaron toda la maquinaria que encontraron. El incidente se suma a otros registrados en la misma zona en tiempos recientes, tal y como publicó Levante-EMV. Los vecinos, organizados en grupos de whatsapp, temen una nueva oleada de robos.

El dueño del terreno asaltado habló ayer con este periódico, aunque prefiere mantener el anonimato. Expone que compró la parcela hace nueve años y ya había sufrido la sustracción de objetos emplazados en el exterior: "No sé la hora, yo me fui un día y cuando volví me encontré todo el percal. Es una casa de campo y no tenemos luz, pero la puerta de hierro era fuerte. Y la reventaron".

"Denuncié varios días más tarde, lo primero que hice fue intentar arreglar los desperfectos. Ya me habían robado alguna carretilla o bicicleta, pero no me había pasado algo así", lamentó. De hecho, expone que actualmente estaba podando los olivos que tiene en el espacio de cultivo de seis anegadas: "No me queda herramienta, no puedo trabajar. Se llevaron un generador, una desbrozadora, una motosierra, todo lo que encontraron de valor. Sumará más de 1.000 euros, pero lo peor son los daños y que ahora no puedo trabajar", comentó el damnificado.

Y apunta que los ladrones lo revolvieron todo: "No dejaron un cajón sin abrir. Y causaron un verdadero destrozo. He hablado con vecinos y nadie escuchó nada", expuso el dueño de la parcela.

Noticias relacionadas

Los vecinos ya hablan de una nueva oleada, con cinco robos la semana pasada. "Yo he denunciado a la Guardia Civil. Sé que están todos muy organizados, algunos están patrullando por las noches y recorriendo todas las zonas. Hablan de hombres con la cara tapada que van en patinete o con linternas", apostilló el damnificado.