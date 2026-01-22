Xàtiva anuncia en FITUR que declarará la Baixada de Sant Josep Bien de Relevancia Local

Xàtiva ha anunciado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) el inicio del proceso para declarar la Baixada de Sant Josep como Bien de Relevancia Local (BRL), "un paso decisivo para el reconocimiento, la protección y la preservación de una de las tradiciones más singulares e identitarias de las Fallas de la ciudad", según exponen desde el consistorio.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha destacado que "presentar este anuncio en FITUR es aprovechar un escaparate en el que las ciudades no solo explicamos qué ofrecemos, sino también qué valores defendemos". En este sentido, ha remarcado que"Xàtiva es patrimonio, historia y cultura, pero también es emoción, identidad y tradiciones vivas que se transmiten de generación en generación", y que la Baixada de Sant Josep "es una de las expresiones más auténticas de nuestra fiesta fallera y aquello que nos diferencia de otras ciudades falleras".

El alcalde Roger Cerda y las falleras mayores de Xàtiva, en Fitur. / Levante-EMV

"La Baixada de Sant Josep es un acto único que solo se celebra en Xàtiva cada 19 de marzo, con la participación de miles de falleras y falleros de todas las comisiones de la ciudad. Se trata de una romería festiva cargada de simbolismo, que combina historia, devoción y fiesta, y que recorre un entorno monumental incomparable, conectando directamente con los orígenes históricos de las Fallas", prosiguen desde el consistorio.

Tal como ha señalado la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán, "este reconocimiento supone un compromiso claro con la preservación de nuestro patrimonio cultural inmaterial, ya que se trata de una tradición transmitida de generación en generación y con el reconocimiento de todas las personas y colectivos que la han hecho posible a lo largo del tiempo". Beltrán ha querido también invitar a todas las personas presentes "a visitar Xàtiva, a vivir nuestras Fallas y a descubrir esta romería única que ya forma parte de nuestro presente y queremos asegurar que también siga siendo parte del futuro".

Noticias relacionadas

La concejal María Beltràn, en Fitur. / Levante-EMV

El alcalde Roger Cerdà ha querido cerrar su intervención expresando su agradecimiento "al mundo fallero de Xàtiva, al personal técnico municipal, a las entidades implicadas y a todas las personas que hacen posible que tradiciones como la Baixada de Sant Josep continúen vivas, con fuerza y con futuro".